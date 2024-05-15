Объявлена полная деловая программа ПМЭФ-2024

Объявлена расширенная деловая программа Петербургского международного экономического форума, который пройдёт 5—8 июня 2024 года.

Главная тема ПМЭФ — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

«В подготовке деловой программы ПМЭФ внимание будет традиционно уделено ключевым вопросам международной повестки. Кроме того, в мероприятиях программы форума отражены цели развития нашей страны, согласно указу главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Основная деловая программа разделена на четыре тематических блока, среди которых: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

В общей сложности запланировано более 100 панельных сессий и дискуссий. Также состоятся более десяти бизнес-диалогов.

Кроме того, будут работать тематические пространства.

Ранее сообщалось, что представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024.