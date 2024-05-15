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Шульгинов: сектор энергетики справился с непростыми задачами

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Бывший министр энергетики России Николай Шульгинов заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что энергетика справилась с непростыми задачами и сектор продолжил развитие.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Было интересно работать, хотя времена как раз были не очень простые для страны, для отрасли. Но я думаю, что энергетика справилась в целом. Мы прошли этот период, а дальше ставятся новые задачи и вообще развитие на этом не останавливается... Я думаю, что впереди много задач», — отметил Шульгинов.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы поддержали решение назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва на должность министра энергетики.

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