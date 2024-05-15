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В Госдуму внесли проект о праве на проверку загранпаспортов в секретных службах

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Законопроект, предполагающий наделение руководителей режимно-секретных подразделений правом проверять отметки в загранпаспортах тех, кто обладает секретной информацией, внесли в Государственную думу.
В Госдуму внесли проект о праве на проверку загранпаспортов в секретных службах
  • РИА Новости

Информация об этом следует из электронной базы нижней палаты российского парламента.

Проект закона был внесён группой депутатов, среди которых глава комитета по безопасности Василий Пискарёв, его зампред Анатолий Выборный и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

Выборный на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» отметил, что эта инициатива призвана повысить уровень нацбезопасности, а также обеспечить оперативное выявление фактов о действиях секретоносителей, создающих угрозу безопасности и способных привести к разглашению сведений, составляющих государственную тайну.

Ранее газета «Известия» сообщила, что контроль за выездом из страны россиян с допуском к гостайне усилят.

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