Политолог: чешский лидер пытается сбавить градус военной риторики перед выборами
- AP
Собеседник RT отметил, что данное заявление направлено в первую очередь на внутреннюю аудиторию.
«Любое заявление европейских политиков, чешских в том числе, перед выборами в Европарламент следует рассматривать в этой связи. То есть это заявление к выборам. Нынешняя правящая коалиция, которую президент Павел поддерживает, рискует эти выборы проиграть... Кроме того, на душу населения Чехия приняла больше всех украинских беженцев в Европе: 400 тыс. на 11 неполных миллионов населения — это очень много. И это среди чехов вызывает недовольство. Поэтому президент Павел пытается сбавить градус военной риторики перед выборами», — объяснил Трухачёв.
Политолог также обратил внимание на то, что президент Павел, в отличие от прочих руководителей европейских государств, «человек военный».
«Он лучше других понимает матчасть, понимает степень готовности Украины воевать и степень её вооружения... Играет роль и то, что Россия сейчас начала наступление в Харьковской области», — заключил он.
Ранее Павел в интервью Sky News заявил, что необходимо прекратить боевые действия на Украине и начать переговоры.