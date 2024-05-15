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Политолог: чешский лидер пытается сбавить градус военной риторики перед выборами

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Полина Полетаева
Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв в беседе с RT прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павла о том, что необходимо остановить боевые действия на Украине.
Политолог: чешский лидер пытается сбавить градус военной риторики перед выборами
  • AP

Собеседник RT отметил, что данное заявление направлено в первую очередь на внутреннюю аудиторию.

«Любое заявление европейских политиков, чешских в том числе, перед выборами в Европарламент следует рассматривать в этой связи. То есть это заявление к выборам. Нынешняя правящая коалиция, которую президент Павел поддерживает, рискует эти выборы проиграть... Кроме того, на душу населения Чехия приняла больше всех украинских беженцев в Европе: 400 тыс. на 11 неполных миллионов населения — это очень много. И это среди чехов вызывает недовольство. Поэтому президент Павел пытается сбавить градус военной риторики перед выборами», — объяснил Трухачёв.

Политолог также обратил внимание на то, что президент Павел, в отличие от прочих руководителей европейских государств, «человек военный».

«Он лучше других понимает матчасть, понимает степень готовности Украины воевать и степень её вооружения... Играет роль и то, что Россия сейчас начала наступление в Харьковской области», — заключил он.

Ранее Павел в интервью Sky News заявил, что необходимо прекратить боевые действия на Украине и начать переговоры.

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