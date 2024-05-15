RT в Telegram
Подпишись

Колокольцев представил новых глав трёх территориальных органов МВД России

Короткая ссылка
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу руководителей трёх территориальных органов МВД России. Это начальник УМВД России по Омской области Вадим Болотов, министр внутренних дел по Республике Калмыкия Дмитрий Григорьев и начальник УМВД России по Калужской области Сергей Никифоров.

Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

«Важно и дальше последовательно повышать эффективность принимаемых мер, начиная с грамотных действий следственно-оперативной группы на месте происшествия, заканчивая направлением уголовного дела в суд. На каждом этапе нужно обеспечивать должный контроль, вовремя вносить коррективы в организацию деятельности подчинённых, задействовать возможности всех профильных подразделений», — сказал Колокольцев.

По его словам, нельзя упускать из вида и преступления прошлых лет, так как наука идёт вперёд и существуют принципиально новые методики.

Как отметил Колокольцев, актуальным для всех трёх регионов остаётся пресечение экстремистских проявлений.

Ранее Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить