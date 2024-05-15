Колокольцев представил новых глав трёх территориальных органов МВД России
Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
«Важно и дальше последовательно повышать эффективность принимаемых мер, начиная с грамотных действий следственно-оперативной группы на месте происшествия, заканчивая направлением уголовного дела в суд. На каждом этапе нужно обеспечивать должный контроль, вовремя вносить коррективы в организацию деятельности подчинённых, задействовать возможности всех профильных подразделений», — сказал Колокольцев.
По его словам, нельзя упускать из вида и преступления прошлых лет, так как наука идёт вперёд и существуют принципиально новые методики.
Как отметил Колокольцев, актуальным для всех трёх регионов остаётся пресечение экстремистских проявлений.
Ранее Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком.