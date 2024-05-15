Колокольцев представил новых глав трёх территориальных органов МВД России

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу руководителей трёх территориальных органов МВД России. Это начальник УМВД России по Омской области Вадим Болотов, министр внутренних дел по Республике Калмыкия Дмитрий Григорьев и начальник УМВД России по Калужской области Сергей Никифоров.

Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

«Важно и дальше последовательно повышать эффективность принимаемых мер, начиная с грамотных действий следственно-оперативной группы на месте происшествия, заканчивая направлением уголовного дела в суд. На каждом этапе нужно обеспечивать должный контроль, вовремя вносить коррективы в организацию деятельности подчинённых, задействовать возможности всех профильных подразделений», — сказал Колокольцев.

По его словам, нельзя упускать из вида и преступления прошлых лет, так как наука идёт вперёд и существуют принципиально новые методики.

Как отметил Колокольцев, актуальным для всех трёх регионов остаётся пресечение экстремистских проявлений.

Ранее Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком.