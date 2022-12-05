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Специалист Бедеров рассказал о возможных рисках при использовании Wi-Fi

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Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал, какие могут быть риски при использовании Wi-Fi.
Специалист Бедеров рассказал о возможных рисках при использовании Wi-Fi
  • Gettyimages.ru

«В публичной Wi-Fi-сети вы не контролируете и не понимаете происхождение интернет-трафика, который проходит в этих сетях. Вы не знаете, какое оборудование стоит в этих сетях и насколько оно прозрачно для третьих лиц и владельцев этой сети», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, домашний Wi-Fi тоже нельзя назвать полностью безопасным, так как такие сети ещё не избавились от базовой уязвимости, которая позволяет внешним пользователям их взламывать.

«Надёжнее всё-таки провод», — добавил Бедеров.

Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал в беседе с «Радио 1» о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.

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