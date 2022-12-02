В Крыму объявили штормовое предупреждение

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В Крыму ожидается усиление ветра, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение.
В Крыму объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Днём 3 декабря, в течение суток 4 и 5 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, 17—22 м/с», — заявили в ведомстве.

Тем временем в Удмуртии прогнозируется резкое похолодание, передаёт izhlife.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр. В ночь на 3 декабря местами ожидается до -31 °С. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Ранее синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов заявил, что морозная погода в Москве продержится довольно долго.

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