В Крыму объявили штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«Днём 3 декабря, в течение суток 4 и 5 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, 17—22 м/с», — заявили в ведомстве.
Тем временем в Удмуртии прогнозируется резкое похолодание, передаёт izhlife.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр. В ночь на 3 декабря местами ожидается до -31 °С. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
Ранее синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов заявил, что морозная погода в Москве продержится довольно долго.