Синоптик Шувалов спрогнозировал продолжительные морозы в Москве

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Синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов заявил, что морозная погода в Москве продержится довольно долго.
Синоптик Шувалов спрогнозировал продолжительные морозы в Москве
  • АГН «Москва»

«Этот период будет продолжительностью никак не меньше недели. Да, в пятницу и субботу у нас ожидается небольшое ослабление морозов, ну очень небольшое, может быть, даже обычному глазу не будет заметно, градуса на два-три, но затем, с появлением нового антициклона с севера-востока, морозы снова прибавят», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Шувалов, с понедельника ночные температуры в столице опустятся до -15 °С, а днём столбики термометров покажут около -10 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что автомобилистов Челябинской и Курганской областей предупредили о сложной ситуации на трассах до 4 декабря из-за аномальных холодов.

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