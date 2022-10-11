В Ленобласти ожидается усиление ветра до 15 м/с

В среду, 12 октября, в Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Росгидромет.

Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, местами до -1 °С. Днём +8…+13 °С.

Ветер южный, 4—9 м/с, днём возможны порывы до 15 м/с.

Также стало известно, что в Тюменской области потушили все лесные пожары, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на Департамент лесного комплекса. На данный момент в регионе действующих пожаров нет.

Ранее в ХМАО объявили о завершении пожароопасного сезона.