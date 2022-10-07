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Ландшафтный дизайнер Цепкова дала рекомендации по высадке первоцветов

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Гендиректор Бюро ландшафтного дизайна Мария Цепкова посоветовала садоводам заняться высадкой первоцветов.
Ландшафтный дизайнер Цепкова дала рекомендации по высадке первоцветов
  • РИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала, что вначале стоит составить план участка.

«Сортовые тюльпаны высоки. Когда они отцветут, нужно будет дать их стеблям постоять до отмирания. Но красоты в этом мало, согласитесь. Значит, представьте, где бы они не только хорошо смотрелись, но и не портили общую картину после отцветания. С нарциссами в этом смысле несколько проще: у них после цветения остаётся вполне симпатичный «букетик» зелени. Но найдите место и для него», — сказала Цепкова.

Мелколуковичные растения эксперт советует сажать под деревьями, чтобы они не портили вид клумбы, когда отцветут.

Ранее Андрей Туманов в эфире «Радио 1» рассказал о ядовитых растениях на дачном участке.

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