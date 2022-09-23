Ольга Погодина назвала Краснопольского величайшим режиссёром

Актриса Ольга Погодина выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Краснопольского.

«Это один из самых моих любимых режиссёров, которому я обязана роскошнейшими картинами. Я его очень люблю. Это человек, который сыграл в моей жизни огромную роль, очень многое мне дал. Это величайший режиссёр», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, у Краснопольского был свой особый стиль работы с артистами.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Краснопольского.