Басилашвили выразил соболезнования в связи со смертью Краснопольского

Народный артист СССР Олег Басилашвили выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Краснопольского.

«Это был очень хороший режиссёр — ищущий, добрый и порядочный. Никогда не позволял себе криков на съёмочной площадке, никого не оскорблял. Всегда приходил полон кинематографическими идеями. С ним было интересно и хорошо работать», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам артиста, работы Краснопольского войдут в историю советского кинематографа.

Со своей стороны, актёр Самарского театра драмы народный артист России Владимир Борисов поделился воспоминаниями о режиссёре.

«Вечный зов» — мой первый большой фильм был», — цитирует актёра sovainfo.ru.

Как отметил Борисов, встреча с Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым помогла ему в дальнейшей работе.

«Это была отличная школа для молодого кинодеятеля. Они снимали по-разному, но хорошо чувствовали друг друга. Попадание в эту картину стало для меня большой школой. Они показали, как должны сниматься большие хорошие фильмы. Их сериалы стали настоящей классикой», — сообщил артист.

Краснопольский скончался в возрасте 89 лет.