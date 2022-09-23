Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций» открылась в Москве

Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций» открылась в Государственном музее Востока в Москве.

Об этом сообщает «Российская газета».

Экспозиция проводится в рамках 100-летия государственности Адыгеи. Посетить выставку можно до 15 октября. Организатор — Национальный музей Республики Адыгея.

На экспозиции представлено более 500 предметов, в том числе ювелирные изделия, образцы старинного золотого шитья, одежды, холодного и огнестрельного оружия, конской упряжи, документы и фотоматериалы по истории и культуре адыгов.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.