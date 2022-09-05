Синоптики предупредили о заморозках до -3 °С в Челябинской области

Синоптики предупредили о минусовых температурах в Челябинской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU.

«Ночью 6—8 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура будет достигать -3 °С», — говорится в штормовом предупреждении областного ЦГМС.

Также стало известно, что на этой неделе в Татарстане сохранится холодная погода, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Температурный фон будет на 6—7 градусов ниже нормы.

В частности, во вторник, 6 сентября, максимальные дневные температуры составят +10...+15 °С. Ночью в среду и четверг прогнозируется +2...+8 °С, днём +9...+14 °С.

Ранее сообщалось, что в Крыму продлили штормовое предупреждение.