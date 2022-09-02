В Волгоградской области особый пожарный режим продлили до 22 сентября

В Волгоградской области ограничение на посещение лесов будет действовать до 22 сентября.

Об этом пишет сайт novostivolgograda.

По данным администрации региона, соответствующее решение было принято из-за сохранения высокой пожарной опасности.

В регионе приняты меры реагирования.

Наряду с этим чрезвычайная (пятый класс) и местами высокая (четвёртый класс) пожароопасность лесов и торфяников сохранится и в Нижегородской области. Режим будет действовать до 9 сентября, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону и данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты.

Ранее сообщалось, что в Самарской области до 9 сентября продлили запрет на посещение лесов в связи с погодными условиями.