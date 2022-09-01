В Самарской области продлили запрет на посещение лесов

В Самарской области до 9 сентября продлили запрет на посещение лесов в связи с погодными условиями.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«По состоянию на 31 августа в регионе пожаров не зафиксировано. А всего с начала пожароопасного периода на территории Гослесфонда произошло 14 пожаров на общей площади 59 га. Из них семь пожаров — в Тольяттинском лесу и два — в национальном парке «Бузулукский бор», — заявил руководитель управления государственного лесного и пожарного надзора Минлесхоза региона Алексей Шекунов.

По его словам, на территории области работает 17 пожарно-химических станций.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане из-за высокой пожароопасности вновь ввели ограничения на посещение лесов. Они будут действовать 21 день.