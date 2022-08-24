В Курганской области ожидается жара до +32 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.
«День — переменная облачность, местами кратковременный дождь, +32 °С», — заявили синоптики.
По прогнозу с 27 августа максимальная температура воздуха в регионе станет ниже.
Тем временем в Кировской области с 24 по 28 августа возможна аномальная жара, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный ЦГМС. Средняя температура окажется на семь и более градусов выше климатической нормы.
По словам синоптиков, влияние на погоду в регионе определяет высокий антициклон.
Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре спрогнозировали аномальную температуру в ряде регионов России.