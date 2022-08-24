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В Курганской области ожидается жара до +32 °С

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В Курганской области ожидается сильная жара в пятницу, 26 августа.
В Курганской области ожидается жара до +32 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

«День — переменная облачность, местами кратковременный дождь, +32 °С», — заявили синоптики.

По прогнозу с 27 августа максимальная температура воздуха в регионе станет ниже.

Тем временем в Кировской области с 24 по 28 августа возможна аномальная жара, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный ЦГМС. Средняя температура окажется на семь и более градусов выше климатической нормы.

По словам синоптиков, влияние на погоду в регионе определяет высокий антициклон.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре спрогнозировали аномальную температуру в ряде регионов России.

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