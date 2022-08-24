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В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную температуру в ряде регионов России

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Почти на всей территории Европейской России в ближайшие дни температура будет выше нормы на 6-10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Росгидромет прогнозирует аномалии, температуру выше нормы на 7-10 градусов на большей части Северо-Западного федерального округа с 24 по 28 августа, в Коми и Калининградской области этот период будет чуть короче, до 27 августа. Температура будет достигать +27...+32 °C», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд добавил, что в Центральном федеральном округе повсеместно температура будет выше нормы на 6-10 градусов, прогнозируется +28... +33 °C.

«Очень жаркая погода для конца августа, конечно», — подчеркнул синоптик.

Ранее метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, когда из Москвы уйдут запах гари и смог от пожаров в условиях очень сухой погоды, которая отмечена в августе впервые с начала XXI века.

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