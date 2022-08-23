Синоптик Леус рассказал о пике жары в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о пике жары в Москве.

«В ближайшие несколько дней, то есть день сегодняшний, среда и четверг, температура воздуха в столице будет аномально высокой — на 7—9 °C выше, чем она должна быть по климатической норме. В дневные часы столбики термометров будут с лёгкостью пересекать отметку +30 °C», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, пик волны тепла придётся на четверг. Ожидается +31...+33 °С.

Как добавил Леус, в пятницу — субботу атмосферный фронт понизит температуру, но совсем незначительно, до +29...+31 °С.

«В воскресенье нас вновь ждёт температура чуть выше 30 °C, такой же высокой она будет и в первый день следующей недели», — сказал эксперт.

Ранее метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, когда из Москвы уйдут запах гари и смог от пожаров в условиях очень сухой погоды, которая отмечена в августе впервые с начала XXI века.