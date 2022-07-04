В РГБ рассказали о работе по цифровой трансформации

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Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда рассказал о работе по цифровой трансформации.
В РГБ рассказали о работе по цифровой трансформации
  • РИА Новости

«Для нас цифровая трансформация означает два направления изменений. Первое — совершенствование интерфейсов взаимодействия библиотеки с читателями. Ленинка должна быть очень удобной в общении: поиск по электронному каталогу, заказ книги и любимого рабочего места, других дополнительных услуг», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в основе остаются классические библиотечные услуги, поскольку ещё долгие годы главной задачей будет выдача книг и документов в читальные залы.

«Но всё, что вокруг неё, должно быть цифровым, современным, понятным молодому поколению», — уточнил Дуда.

Он также отметил, что второе направление — это доступность информации в удалённом режиме.

«Мы бы хотели, чтобы все фонды Ленинки были доступны читателям онлайн независимо от места жительства. К технологическому решению мы готовы прямо сейчас. Но, безусловно, это должно быть сделано с соблюдением всех правовых норм», — добавил гендиректор.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области запустили программу «Лето в библиотеке».

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