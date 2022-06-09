В подмосковном Осташёве открылся музей семьи князя Константина Константиновича
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Как сообщает телеканал «360», в церемонии открытия принял участие в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы имеем возможность сегодня открывать музей о легендарной семье, которая делала очень много добрых дел, поступков, внесла огромный вклад в развитие нашей страны и нашей культуры», — заявил Воробьёв.
В музее можно увидеть более 500 артефактов, в том числе военные мундиры, декорации и театральные костюмы премьерной постановки пьесы «Царь Иудейский».
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