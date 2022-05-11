МЧС Свердловской области: смог в Екатеринбурге возник по причине природного пожара

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В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что причиной смога, который накрыл Екатеринбург утром 11 мая, стал природный пожар в Березовском городском округе.
МЧС Свердловской области: смог в Екатеринбурге возник по причине природного пожара
  • © Главное управление МЧС по Свердловской области

Об этом информирует URA.RU.

«Пожар площадью 62 га локализован и не угрожает населённым пунктам и объектам экономики», — говорится в сообщении.

На данный момент в тушении пожара задействованы 25 человек и десять единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России предотвратили распространение пожаров на 1,5 тыс. жилых домов и десять социальных объектов в Курганской области.

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