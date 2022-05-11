МЧС Свердловской области: смог в Екатеринбурге возник по причине природного пожара
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Об этом информирует URA.RU.
«Пожар площадью 62 га локализован и не угрожает населённым пунктам и объектам экономики», — говорится в сообщении.
На данный момент в тушении пожара задействованы 25 человек и десять единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России предотвратили распространение пожаров на 1,5 тыс. жилых домов и десять социальных объектов в Курганской области.