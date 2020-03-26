Российская фестивальная драма и первый иранский мультфильм: какие ленты рискнули выйти в прокат на этой неделе

Невзирая на ограничение работы кинотеатров, решение многих россиян временно прекратить посещение публичных мест и массовый перенос премьер прокатчиками, киноиндустрия продолжает свою работу. На этой неделе в прокат выходят шесть новых картин. В их числе — российская фестивальная драма Юсупа Разыкова «Керосин». В кинотеатрах можно увидеть норвежский фильм-катастрофу «Туннель: Опасно для жизни», два хоррора — южноафриканский «Отдай свою душу» и украинско-казахстанский «Страшные истории для рассказа у костра», а также два анимационных проекта — японский «Human Lost: Исповедь неполноценного человека» и иранскую «Последнюю фантазию».

«Керосин»

На счету Юсупа Разыкова несколько десятков режиссёрских и сценарных работ (совсем недавно на экраны вышел его «Танец с саблями» о жизни композитора Арама Хачатуряна с Амбарцумом Кабаняном в главной роли). Теперь пришло время для фестивальной драмы Разыкова, в прошлом году прошедшей выборгский киносмотр «Окно в Европу» и сочинский «Кинотавр». На последнем картина получила приз Гильдии киноведов и кинокритики.

Главная героиня фильма, бабушка Павла, живёт в глухой деревне и вынуждена освещать дом керосиновыми лампами. Павлу мучают сны о давно умершем муже, который при жизни её бил. Героиня и по сей день живёт по его советам, которые приходят к ней во сне. Окружение старушки — это дочь с ребёнком и её сожитель; заезжие дальнобойщики-дебоширы, домашняя курица и поросёнок.

Режиссёр подчёркивает: пускай жизнь Павлы непроста, он рассказывал историю не о несчастной старушке, а о преодолевающем любые сложности человеке.

Немаловажна связь ленты с фольклором. Части фильма названы как русские народные сказки, сама история богата на небольшие чудеса, а её музыкальное оформление состоит из частушек и авторских песен этнографа Сергея Старостина.

«Последняя фантазия» (Akharin Dastan)

Полнометражная анимационная лента дебютанта Асхана Рагозара стала первым мультфильмом исключительно иранского производства. За основу её сюжета взята одна из историй «Шахнаме» — «Книги царей», памятника персидской литературы.

Отправившись в опасный поход, царь Персии оставил на троне принца Захака, который со временем приобрёл славу тирана и узурпатора. Захак мгновенно уничтожил достижения предшественника и перешёл на сторону зла. Однако правлению антагониста угрожает юноша Фаридун: он мечтает отомстить Захаку за убитого отца. Но прежде, чем возглавить восстание, Фаридуну предстоит повзрослеть и обрести гармонию в собственной душе.

«Страшные истории для рассказа у костра» (Karakoz)

«Страшные истории для рассказа у костра» — украинско-казахстанский хоррор, объединяющий несколько разнородных историй. Все они связаны с призраками, ведьмами и другой нечистью.

Страшилки рассказывают друг другу пятеро друзей, собравшихся ночью в лесу. Все истории плавно подводят зрителя к последней — главной, в которой смешаются вымысел и реальность.

Режиссёры картины — Роман Сидоренко и Максим Якобчук. Сидоренко также написал основанный на национальном фольклоре сценарий. Одну из вошедших в текст и в дальнейшем прозвучавших в фильме легенд придумал продюсер Ибрагим Махмутов. Именно благодаря ей появилось оригинальное название проекта — «Каракоз». Роли в ленте исполнили Бибигуль Суюншалина, Али Окапов, Дарья Александрова, Алдияр Байракимов и другие.

По словам Романа Сидоренко, в картине присутствует множество отсылок к известным хоррорам, в числе которых «Психо», «Зловещие мертвецы», «Пятница 13-е» и «Кошмар на улице Вязов».

«Туннель: Опасно для жизни» (Tunnelen)

События норвежского триллера «Туннель: Опасно для жизни» разворачиваются незадолго до Рождества. Тысячи пассажиров едут домой и к родственникам на праздники, но из-за серьёзной аварии с бензовозом оказываются в смертельной ловушке в длинном пролегающим через горы туннеле. Снаружи туннеля бушует метель, из-за которой спасатели не могут прийти на помощь, так что шансов на выживание у героев немного.

Первые зрители высоко оценили картину, подчеркнув, что она не уступает голливудским фильмам-катастрофам.

По мнению критиков, картина получилась гиперреалистичной как благодаря видеоряду, так и сценарным решениям: катастрофа происходит там, где в действительности может случиться что-то подобное, а к негативным последствиям приводят маленькие человеческие ошибки.

«Отдай свою душу» (8)

Осиротевшая девочка со своими родственниками переезжает на старую ферму. Героиня, которую сыграла юная дебютантка Кейта Луна, со временем узнаёт о силах, которыми наделены эти места: обычные люди здесь способны контактировать с мёртвыми. Девочка знакомится с загадочным стариком, якобы способным воскрешать покойников. Однако он делает это не просто так: много лет назад мужчина продал душу своей дочери и теперь вынужден собирать другие души. Если старик выполнит свою задачу, откроется портал в ад.

Режиссёром и сценаристом южноафриканского хоррора «Отдай свою душу» выступил Харольд Хёльшер. Для него эта картина стала дебютом в полном метре. Премьера ленты состоялась летом 2019 года на канадском кинофестивале Fantasia, после этого фильм был представлен ещё на нескольких смотрах.

Зрители неплохо отзываются о ленте: называют её интригующей, отмечают качественные технические решения и красивую картинку. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 71%.

«Human Lost: Исповедь неполноценного человека» (Human Lost: Ningen Shikkaku)

«Human Lost: Исповедь неполноценного человека» — фантастические японское аниме, основанное на романе Осаму Дадзая о жизни в Токио в 2036 году. По сюжету в будущем надобность во врачах полностью исчезает: в тела людей вживляются наноустройства, позволяющие жить до 120 лет совершенно здоровыми. Несмотря на очевидную пользу, изобретение привело к ряду негативных последствий. В результате Япония оказывается на грани уничтожения цивилизации.

Фильм был показан в рамках смотра Fantasia International, а также вошёл в программу Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси. Критики встретили картину позитивно. По их словам, режиссёр Фуминори Кидзаки сохранил структуру повествования Дадзая и точно отразил описанную в романе трагедию. Также эксперты отмечают качественную анимацию, демонстрирующую футуристические пейзажи, которые погружают зрителей в мир будущего.