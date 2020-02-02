История создания шедевра: каким получился фильм «Танец с саблями»

На этой неделе в прокат вышла картина «Танец с саблями» — история создания одного из самых известных произведений советского композитора Арама Хачатуряна. Финальный фрагмент балета «Гаянэ» был написан в течение нескольких часов по требованию дирекции театра. Автором сценария и режиссёром стал Юсуп Разыков, а в роли композитора снялся Амбарцум Кабанян. О том, как проходила работа над картиной и чего стыдится исполнитель главной роли, — в материале RT.

30 января на большие экраны вышла лента Юсупа Разыкова «Танец с саблями» о жизни советского и армянского композитора Арама Хачатуряна и, в частности, о работе над одним из его наиболее известных произведений.

По сюжету осенью 1942 года в город Молотов (Пермь) эвакуируют Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова. Там труппа готовится к премьере балета «Гаянэ», партитуру которого уже написал композитор Арам Хачатурян на либретто Константина Державина.

Незадолго до последней репетиции балета Хачатурян получает приказ дирекции театра в сжатые сроки написать ещё один танец для финального действия «Гаянэ». За один вечер композитор создаёт «Танец с саблями», которому суждено будет стать одним из самых исполняемых его произведений.

«Танец» по приказу

Балет «Гаянэ» был уже завершённым спектаклем, когда Хачатурян оказался перед необходимостью дополнить его ещё одним номером. «Танец с саблями» не планировали ни либреттист, ни Хачатурян, ни балетмейстер, поэтому они работали над фрагментом без особого энтузиазма. Именно вокруг этого произведения строится повествование в фильме Юсупа Разыкова.

«Я предложил показать историю создания «Танца с саблями» — короткий промежуток времени из жизни Хачатуряна, в который мы попытались вместить те проблемы и явления, которые окружали композитора. Последнее было особенно важно, в частности, для того, чтобы ответить на главный вопрос: что должен пережить художник (в данном случае — композитор), чтобы за восемь часов создать такое выдающееся произведение?» — рассказал Разыков.

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Если основной конфликт в ленте был понятен сразу, то разработка всего сценария заняла в общей сложности пять лет — во многом потому, что Разыков стремился максимально точно воссоздать обстоятельства, в которых находился Хачатурян в показанный промежуток времени (при этом режиссёр отмечает, что некоторые сцены всё-таки были выдуманы). Также было необходимо учесть своеобразие композитора как личности и его роль в культурном пространстве Советского Союза.

К моменту событий, о которых идёт речь в фильме, Хачатурян уже стал довольно известным в СССР композитором. На слуху были его сочинения для драматических спектаклей — к примеру, музыка к «Валенсианской вдове» Лопе де Вега и «Маскараду» Михаила Лермонтова (отдельно стоит вспомнить размашистую мелодию вальса из сюиты к «Маскараду»). Не менее популярными оказались и симфонические произведения композитора — концерты для фортепиано с оркестром и для скрипки.

К началу 1940-х годов Хачатурян успел зарекомендовать себя и в качестве автора музыки к фильмам, среди которых можно выделить «Пэпо» и «Зангезур».

В работе над сценарием Разыков консультировался с сотрудниками Дома-музея Арама Хачатуряна в Ереване и Театра оперы и балета имени А. Спендиарова. Кроме того, кинематографист общался с сыном композитора Кареном Хачатуряном.

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Разыков также помогал войти в образ исполнителю главной роли Амбарцуму Кабаняну. Работая над амплуа композитора, артист в основном ориентировался на видение постановщика. По словам Кабаняна, играть Хачатуряна было заведомо непростой задачей, хотя обстоятельства жизни композитора понятны актёру.

«Я родился в Абхазии и, можно сказать, пережил войну 1991 года. Я знаю, что такое свист пуль над головой, знаю, что такое сидеть дома у дедушки и слышать очередь автомата... Когда мы снимали картину, мне это было очень близко. Мне много было понятно, и не нужно было долго говорить об обстоятельствах, в которых находился ­­­сам Арам», — рассказал RT Кабанян.

При подготовке к роли актёр изучал архивы и дневники, а также посещал уроки игры на фортепиано, однако кадры, на которых он играет на клавишных, не вошли в окончательную версию фильма. Тем не менее в ленте есть фрагмент с игрой на виолончели, за который, как признался Кабанян, ему «безумно стыдно».

«Мой герой, Арам Хачатурян, играет на виолончели. Есть маленькая сцена, за неё мне безумно стыдно, потому что у меня неправильно там (поставлены. — RT) руки. Мне музыканты сказали: «Плевать на мороз, Амбарцум, у музыканта не может быть вот такой кисти... Мой родной дядя, брат отца, играл на виолончели, гастролировал, играл музыку Хачатуряна. И я держу криво руки — какой позор», — сокрушается актёр.

Впрочем, подобные нюансы не испортили впечатления от игры Кабаняна у сына композитора Карена, а также у сотрудников Дома-музея Арама Хачатуряна в Ереване и музыкантов.

«Мне было приятно, что у него (Карена Хачатуряна. — RT) не было претензий к характеру Арама, и для меня это был, конечно, комплимент... Прекрасные люди из музея Арама Ильича, который в Ереване, музыканты, сказали, что я смог передать именно внутреннее состояние и переживания композитора, нежели внешние какие-то картинки. Мне кажется, это самый высший комплимент и похвала, которая может существовать для артиста», — признался Кабанян.

Кадр со съёмок фильма «Танец с саблями»

© Марс Медиа

Не оставил без внимания режиссёр и природу Армении: пейзажи вплетены во фрагменты, повествующие о детстве композитора. Кроме того, как это часто бывает в искусстве, они символизируют состояние художника.

«Танец с саблями» уже был представлен на нескольких кинофорумах, в том числе на фестивале «Окно в Европу» и на Международном фестивале музыки и кино в Корее. Мировая премьера фильма состоялась в Шанхае.