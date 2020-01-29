Фильм ужасов по братьям Гримм и новые приключения Тора: что смотреть в кино в первые дни февраля

30 января в российский прокат выходит военная драма «1917» британца Сэма Мендеса — один из фаворитов наградного сезона, уже получивший два «Золотых глобуса» как лучший фильм и лучшая режиссёрская работа. Увидит свет и экранизация романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» от автора «Леди Бёрд» Греты Гервиг, претендующая на «Оскар» в шести номинациях. Также в числе зарубежных релизов — фэнтези «Вальгалла: Рагнарёк» и хоррор-интерпретация сказки братьев Гримм «Гретель и Гензель». Среди картин российского производства — драмы «Танец с саблями», «Ярды», «Розовое или колокольчик» и фантастический боевик «Кома».

«1917»

Поставивший «Красоту по-американски» и две части бондианы Сэм Мендес перенёс на экран историю, рассказанную его дедом — участником Первой мировой войны.

По сюжету ленты «1917» два капрала британского экспедиционного корпуса отправляются на опасное задание: им нужно пересечь передовую, чтобы доставить приказ об отмене наступления. Если они не успеют в срок, погибнут полторы тысячи человек. Среди них — родной брат одного из героев.

В пути двум друзьям придётся пережить потерю, научиться принимать рискованные решения в крайне опасных обстоятельствах и в целом повзрослеть. Фильм, упор в котором делается на анализ психологии человека в центре вооружённого конфликта, также несёт в себе мощный антивоенный заряд. На предстоящем «Оскаре» лента претендует на победу в десяти номинациях.

Подробнее — в материале RT.

«Танец с саблями»

«Танец с саблями», написанный для балета «Гаянэ», — одно из наиболее узнаваемых произведений советского композитора Арама Хачатуряна (не менее ярок и вальс, открывающий сюиту к драме «Маскарад»). В полной жизненной силы и национального колорита мелодии Хачатурян воплотил яркий образ смелого армянского народа.

Произведение, принёсшее композитору мировую славу, было создано в течение нескольких часов. Это происходило в эвакуации в Перми в 1942 году. Музыку к танцу Хачатурян писал неохотно, по просьбе балетмейстера.

Процесс написания музыки и условия работы Хачатуряна над «Танцем с саблями» в своей картине отобразил режиссёр Юсуп Разыков. Роль композитора доверили Амбарцуму Кабаняну.



«Гретель и Гензель» (Gretel & Hansel)

Режиссёр Оз Перкинс изменил привычное название сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель», поскольку его хоррор-интерпретация сосредоточена на Гретель. Сестра здесь заметно старше брата — ещё одно расхождение с оригинальной версией сказки.

Гретель и Гензель блуждают по лесу в поисках пищи, когда натыкаются на причудливый дом с не менее причудливой старушкой. Она зазывает детей в гости, предварительно подготовив для них ловушку. Миловидная старушка оказывается ведьмой, которая хочет съесть детей, однако Гретель и Гензель намерены бороться.

«Кома»

После аварии архитектор попадает в странный мир, где время и пространство подчиняются непривычным законам, а люди вынуждены скрываться от жутких потусторонних существ. Выясняется, что он находится в плену комы, где сознание живёт отдельно от тела, а действительность формируется из воспоминаний. Эта реальность полна как невероятных возможностей, так и смертельных опасностей, и даже пробуждение не всегда является наилучшим исходом.

При разработке концепции фильма режиссёр-дебютант Никита Аргунов ориентировался на «Начало» Нолана и «Матрицу» Вачовски. Однако в ленте также можно отследить влияние «Сталкера» и некоторых компьютерных игр.

Роли в картине исполнили Риналь Мухаметов, Милош Бикович, Любовь Аксёнова, Антон Пампушный, Константин Лавроненко и другие.

«Ярды»

Рэпер Яр приезжает в Москву, чтобы принять участие в финале телевизионного шоу. Исполнитель расценивает это как возможность прославиться, однако из-за разлада с продюсером всё идёт не по плану. Теперь Ярику нужно в сжатые сроки собрать солидную сумму, чтобы выкупить права на свою композицию. Близкие и девушка героя не очень верят в его успех и советуют молодому человеку остепениться. Но Ярик не собирается сдаваться.

«Ярды» — полнометражный дебют режиссёра Андрея Корытко, выросший из его же документального короткого метра «Ярды.док» про рэпера Ярослава Желтова. И именно Желтов написал музыку к игровому фильму.

«Маленькие женщины» (Little Women)

В конце 1860-х на прилавки американских книжных магазинов вышел роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Благодаря прогрессивным идеям и философии, транслируемой без менторского занудства, книга о взрослении четырёх сестёр Марч стала настольной для многих подростков (особенно девушек) XIX века.

«Маленьких женщин» неоднократно экранизировали как в формате полнометражного кино, так и в виде телесериалов. Последней адаптацией был проект BBC 2017 года с Майей Хоук в главной роли, пока его не подвинул фильм Греты Гервиг («Леди Бёрд») — ещё один фаворит нынешнего наградного сезона.

Четырёх сестёр Марч в экранизации Гервиг играют Эмма Уотсон, Сирша Ронан, Элайза Сканлен и Флоренс Пью. Их мать и тётушку — Лора Дерн и Мерил Стрип, а главную мужскую роль доверили Тимоти Шаламе.

Подробнее о романе в интерпретации Греты Гервиг — в материале RT.

«Вальгалла: Рагнарёк» (Valhalla)

В 1978 году датский художник Петер Мадсен запустил серию комиксов «Вальгалла», в которых в юмористической форме описывались приключения героев скандинавской мифологии. Стрипы были созданы по мотивам «Старшей Эдды» — древнеисландского сборника разнородных песен, объединённых тематикой и стилистикой. В песнях «Старшей Эдды» рассказывалось о скандинавском пантеоне в целом и судьбах героев мифологии в частности.

В комиксах Мадсена истории о героях общегерманской мифологии переданы от лица двух молодых людей. Графические романы выходили в печать до 2009 года. В 1986-м по их мотивам был снят одноимённый анимационный фильм, а в 2018-м они легли в основу сценария полнометражной ленты «Вальгалла: Рагнарёк» от автора «Преисподней» Фенара Ахмада.

По сюжету двое детей, Рёсква и Тьяльфе, вместе с богами Тором и Локи отправляются в Вальгаллу, миру которой угрожает волк Фенрир. Боги и смертные объединятся, чтобы спастись от Рагнарёка.

«Розовое или колокольчик»

Полнометражный дебют кабардино-балкарского режиссёра Юно Шамилова повествует о юной виолончелистке по имени Анжела. Девушка возвращается из Италии в Россию в надежде обрести гармонию с собой и окружающим миром. Однако преуспевает в этом деле не сразу: Анжела страдает на скучной работе в оркестре, не очень успешно пытается реализовать себя и наладить отношения с отцом.

Главную роль в картине исполнила Екатерина Леонова. Компанию на съёмочной площадке ей составили Дмитрий Ячевский, Вячеслав Дробинков и Юлия Дегтяренко.