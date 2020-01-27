Страшнее хоррора: за что фильм «1917» получил десять номинаций на «Оскар»

На этой неделе в российский прокат выходит историческая лента Сэма Мендеса «1917» — картина, отмеченная двумя «Золотыми глобусами» и получившая десять номинаций на «Оскар». Действие ленты разворачивается в апреле 1917 года, в разгар Первой мировой. По сюжету двум молодым капралам (их роли исполнили Дин-Чарльз Чепмен и Джордж Маккэй) необходимо доставить командованию приказ, который может спасти полторы тысячи жизней. На пути в другой батальон герои лицом к лицу сталкиваются с войной в самых разных её проявлениях.

Весной 1917-го — в год, у российского зрителя прочно ассоциирующийся с революцией — в Европе бушевала Первая мировая война. Против Германии, в числе прочих, выступали британские вооружённые силы. В результате ожесточённых сражений немцы предприняли масштабное отступление.

Действие ленты «1917» начинается в один из тихих апрельских дней. Младшие капралы Блэйк (Дин-Чарльз Чепмен) и Скофилд (Джордж Маккэй) получают из рук генерала (Колин Фёрт) важное задание. Им необходимо доставить в другой батальон приказ об отмене заведомо провального наступления: разведка выяснила, что враг укрепил позиции, но у неё не было возможности связаться с военными, которые отправятся в бой на рассвете следующего дня.

Блэйк, брат которого служит в том батальоне, намерен немедленно начать выполнение приказа, в то время как Скофилд предлагает подождать темноты — по его расчётам, они успеют в любом случае. Однако доводы разума не убеждают Блэйка, и сослуживцы выдвигаются на задание днём.

Кадр из фильма «1917»

© imdb.com

Тут же становится очевидно противопоставление главных героев: немногословного, угрюмого, расчётливого Скофилда и словоохотливого, живущего эмоциями весельчака Блэйка. Интересно, что за время совместного путешествия герои поменяются местами — смелый Блэйк покажется зрителю поверхностным и инфантильным, а Скофилд, наоборот, продемонстрирует чувствительную и глубокую натуру.

Именно межличностные отношения и психология человека на войне образуют сюжет фильма: важно не то, успеют ли капралы доставить приказ, а то, как поменяется их восприятие мира в процессе выполнения задания. Сделав ставку на психологизм, а не на экшен, Мендес только выигрывает.

Друзья в буквальном смысле проходят через ужасы войны: их путь лежит через завалы тел, взрытую снарядами землю, разрушенные дома и брошенную военную технику. Им встретятся и подбитый в воздушном бою немец (он до конца останется врагом англичанам), и француженка, скрывающаяся от своих и чужих в подвале с найденным в руинах младенцем.

Реалистичное повествование наполнено символами. Это срубленные немцами цветущие вишни, будто олицетворяющие погибших молодых солдат, или оставленное на разграбленной ферме молоко — символ невинности.

Важное место занимают и отсылки к религии: в кадре то и дело появляются кресты, а разрушенный ночной город, освещённый заревом пожара и вспышками сигнальных ракет, заставляет вспомнить об образе библейского ада.

Военные хитрости в кадре и за кадром

Хотя характер действия ленты предопределяет одно из первых произнесённых в кадре слов — «поторопитесь», — назвать видеоряд суетливым было бы неверно. Напротив, в нём находится место саспенсу, когда зритель вместе с героями гадает, что скрывается за холмом или в полуразрушенном доме.

Напряжение нагнетает и закадровый аудиоряд, который в данном случае кажется излишним (лента сама по себе получилось достаточно эмоциональной). А вот музыка, которую слышат сами герои, — разносящаяся над чужой землёй фольклорная песня о доме — образует отдельную мощную сцену.

Кадр из фильма «1917»

© imdb.com

Создаётся впечатление, что фильм снят «одним дублем» — камера будто непрерывно следует за персонажами, не переключаясь и не упуская ни секунды. Однако монтажные склейки в «1917» всё же есть: создатели фильма признавались, что на самом деле наиболее продолжительный кадр длится девять минут.

Для технически сложных съёмок кинематографисты разработали два сценария: текстовый и схематичный (второй отражал действия всей группы, практически пошаговое перемещение актёров и камер). Благодаря столь серьёзной подготовке все основные художественные решения были воплощены в съёмочном процессе, а монтаж занял всего неделю.

Успех фильма — также заслуга безупречно подобранного актёрского состава. Чепмен уже успел вырасти из образа Томмена Баратеона («Игра престолов»), а Маккэй снимался в основном в независимом кино («Капитан Фантастик» и «Как я теперь люблю»), поэтому их творческий багаж не отвлечёт зрителей от повествования. Также в кадре — Колин Фёрт со своим безукоризненно британским шармом, Эндрю Скотт (от образа Мориарти у него остался неистребимый цинизм, теперь обусловленный войной), Бенедикт Камбербэтч и Ричард Мэдден.

Важно, что лента основана на реальных событиях: воплощённую в фильме историю режиссёру Сэму Мендесу рассказал его дед Альфред Мендес, служивший посыльным в батальоне королевских стрелков.

Не медали, но статуэтки

Труды съёмочной группы отмечены рядом престижных премий.

Только в январе картина собрала несколько важных наград. Сперва «1917» стал лучшим драматическим фильмом года по версии жюри «Золотого глобуса», которое представляет Голливудскую ассоциацию иностранной прессы, а Сэм Мендес получил приз за режиссуру.

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Гильдия режиссёров США тоже присудила Мендесу премию как лучшему режиссёру полнометражного фильма. Награды лента получила и от Голливудской ассоциации критиков: в частности, организация отметила операторскую работу и монтаж; также фильм признали лучшей лентой военной тематики (и одновременно лучшей лентой года). Релиз оценили по достоинству и в Гильдии продюсеров — 20 января эксперты присудили картине звание фильма года.

Теперь же эксперты прочат «1917» как минимум один «Оскар» — всего же фильм представлен в десятке номинаций, в том числе на звание лучшей картины. Кроме того, лента претендует на награды Британской академии (BAFTA) в девяти категориях.

«1917» должен напомнить зрителю, что нельзя принимать мирное небо над головой как должное. И реализм оказывается более пугающим, чем выдуманные хорроры. Сам факт показанной в фильме войны потрясает, и зрители легко приходят к важному выводу: нельзя допустить, чтобы подобное когда-либо повторилось.