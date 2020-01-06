Первая мировая война и трижды в Голливуде: названы лауреаты премии «Золотой глобус»

5 января стали известны имена лауреатов премии «Золотой глобус». Лучшим фильмом года стала лента о Первой мировой войне «1917». Награды как лучшие актёры получили Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Тэрон Эджертон и Аквафина. Лучшим зарубежным фильмом признана южнокорейская лента «Паразиты», которая также претендует на «Оскар». Обладателями почётных наград за вклад в кинематограф и телевидение стали Том Хэнкс и Эллен Дедженерес соответственно.

5 января состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус» — важной награды в области кино и телевидения, которую присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

Главную награду — «Золотой глобус» как лучший драматический фильм — получила лента Сэма Мендеса «1917». Она обошла таких конкурентов, как «Джокер», «Брачная история», «Ирландец» и «Два папы».

Кроме того, Мендес стал лучшим режиссёром — свою победу в этой номинации постановщик посвятил деду Альфреду Хьюберту Мендесу, который ушёл на фронт Первой мировой войны в 16 лет и чья история послужила источником вдохновения при работе над лентой.

Лучшей комедией года была признана картина «Однажды в... Голливуде». Квентин Тарантино также получил приз за лучший сценарий (здесь его конкурентами были авторы фильмов «Ирландец», «Два папы», «Брачная история» и «Паразиты»), а игра Брэда Питта в роли Клиффа Бута была отмечена премией лучшему актёру второго плана. Таким образом, лента собрала три награды.

«Золотой глобус» как лучший актёр драматического фильма получил Хоакин Феникс за роль Артура Флека — Джокера в одноимённой ленте. С ним соревновались Адам Драйвер, Кристиан Бэйл, Джонатан Прайс и Антонио Бандерас.

Звания лучшей драматической актрисы была удостоена Рене Зеллвегер, сыгравшая голливудскую диву Джуди Гарленд в биографической картине. Другой байопик, «Рокетмен», принёс премию Тэрону Эджертону, который стал лучшим актёром мюзикла или комедии в образе Элтона Джона. На приз претендовали Дэниэл Крейг, Леонардо Ди Каприо, Эдди Мёрфи, а также юный артист Роман Гриффин Дэвис, дебютировавший в чёрной комедии «Кролик Джоджо».

Аналогичный приз получила Аквафина за главную роль в ленте «Прощание», который был представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Лора Дерн была награждена как лучшая актриса второго плана (она снималась в ленте Ноа Баумбака «Брачная история»).

Лучшей песней была признана композиция (I’m Gonna) Love Me Again из фильма «Рокетмен», которую написали Элтон Джон и Берни Топин. Это первая премия, которую соавторы получили вместе более чем за 60 лет работы.

Награду за лучший саундтрек взяла композитор исландского происхождения Хильдур Гунадоттир.

Телевидение

Приз за лучший мини-сериал достался команде ленты «Чернобыль», в 2019 году отмеченной премией «Эмми».

Награду как лучший актёр комедийного сериала получил Рами Юссеф за роль в ленте «Рами». В этом году он был номинирован на «Золотой глобус» впервые.

Лучшим актёром телефильма или мини-сериала стал Рассел Кроу («Самый громкий голос»). Актёр не смог присутствовать на церемонии лично, поскольку решил остаться в Австралии, чтобы «защитить семью от охвативших страну пожаров».

Актриса Оливия Колман стала обладательницей «Золотого глобуса» за роль Елизаветы II в драматическом телесериале «Корона». Примечательно, что тремя годами ранее приз достался Клер Фой, которая играла королеву Великобритании в первом и втором сезонах.

Лучшей актрисой мини-сериала была признана Мишель Уильямс, исполнившая одну из заглавных ролей в картине «Фосси/Вердон».

«Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале и телефильме» получил Стеллан Скарсгард, сыгравший Бориса Щербину в сериале «Чернобыль». Говоря о создателях картины, он особенно отметил работу гримёра Дэниела Паркера, который сделал ему эффектные брови, помогавшие ярче выражать эмоции.

Лучшим драматическим сериалом была названа лента «Наследники». С ней соревновались картины «Убивая Еву», «Корона», «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу».

Призом в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» была отмечена работа Брайана Кокса («Наследники»). Актёр заявил, что победа оказалась для него неожиданностью, и даже извинился перед остальными номинантами, в числе которых были Рами Малек, Кит Харингтон и Тобайас Мензис.

Лучшим комедийным сериалом стала «Дрянь», а исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж получила отдельный приз. В конце прошлого года эта телевизионная комедия оказалась триумфатором премии «Эмми», собрав награды в четырёх номинациях.

Премия лучшей актрисе второго плана досталась Патрисии Аркетт за роль Ди Ди Бланчард в мини-сериале «Притворство».

Хвала и почёт

Лучшим зарубежным фильмом была признана работа южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты», которая в 2019 году забрала «Золоту пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, а также считается фаворитом «Оскара».

В категории «Лучший анимационный фильм» награды был удостоен мультфильм «Потерянное звено».

Обладателем почётного «Золотого глобуса им. Сесила Б. ДеМилля» за карьерные достижения стал Том Хэнкс. Премия Кэрол Бёрнетт за выдающийся вклад в телевидение досталась Эллен Дедженерес.

Данная награда впервые была вручена в прошлом году и названа в честь первой победительницы в этой номинации.