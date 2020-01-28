Нескучная классика: какими получились «Маленькие женщины» Греты Гервиг

30 января в российский прокат выходит ещё один фаворит текущего наградного сезона и третий полнометражный фильм Греты Гервиг — драма «Маленькие женщины». Лента основана на двух романах американки Луизы Мэй Олкотт. Героини книг, четыре сестры Марч, растут в бедной семье в годы Гражданской войны в США и после её окончания. Девушки учатся с достоинством переносить тяготы своего положения, борясь с эгоизмом, тщеславием и другими пороками. Роли в картине исполнили Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн, Тимоти Шаламе и Мерил Стрип. Как Гервиг вдохнула в произведение Олкотт новую жизнь — в материале RT.

В 2020 году самому известному роману американской писательницы Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» (Little Women) исполняется 152 года. Сразу же после публикации в 1868 году книга стала бестселлером, и по сей день она считается одним из лучших произведений в американской литературе.

Ни для кого не секрет, что роман Олкотт в известной степени автобиографичен. Родители писательницы не были богаты, она росла ещё с тремя сёстрами. С юности девушкам приходилось подрабатывать гувернантками или тьюторами.

Книжное воплощение сестёр Олкотт — сёстры Марч. Они оказываются в незавидном положении после банкротства отца, произошедшего за несколько лет до начала описываемых в первом романе событий (о жизни в достатке помнит только самая старшая дочь, Мэг). Пока она и Джо подрабатывают, младшие — Бэт и Эми — помогают по дому. Бедность не порок, но из-за неё девочки то и дело попадают в неловкое, а то и зависимое положение. Не отчаиваться и держать нос по ветру сестёр учит мама — миссис Марч.

Самый яркий и горячо полюбившийся читателям персонаж — средняя сестра Джо: строптивая, нетерпеливая, но, бесспорно, талантливая и решительная девушка, не желавшая примиряться с навязанной обществом гендерной ролью рафинированной барышни, живущей в ожидании брака.

Незаурядная пацанка Джо (она очень жалеет, что родилась девочкой) многим поколениям послужила примером для подражания. Об этом говорили и Джоан Роулинг, и Симона де Бовуар, а ещё Анна Квиндлен и Соня Санчес. Выраженная Олкотт идея самореализации за счёт таланта, а не удачного брака была прогрессивной и очень привлекательной в своё время (но отнюдь не единственной свежей мыслью в романе).

Сёстры выпускают собственную газету, устраивают заседания «Пиквикского клуба», обсуждают прочитанные книги, ставят костюмированные спектакли с декорациями для соседских девочек. Культура составляет важную часть их жизни, равно как и философия (недаром семейство Марч философски относится к своему бедственному положению).

Фактически сразу после публикации «Маленьких женщин» Олкотт написала продолжение под названием «Хорошие жёны» (Good Wives), где почти всех сестёр, даже непокорную Джо, выдала замуж, перечеркнув таким образом всю революционность первого романа и разочаровав некоторых его поклонниц (к примеру, писательница Камилла Палья назвала продолжение литературным ужастиком).

И всё же кинематографисты присматривались к обоим романам во все времена — не только в эпоху процветания #MeToo. Образ Джо на себя примеряли Кэтрин Хэпбёрн, Джун Эллисон и Вайнона Райдер. Прямо по пятам мини-сериала от BBC с Майей Хоук в роли Джо роман экранизировала и Грета Гервиг.

«Маленькие женщины» — её третья полнометражная работа. В 2017 году состоялась премьера самостоятельного режиссёрского дебюта Гервиг «Леди Бёрд» о взрослении такой же непокладистой, как и Джо, девочки Кристин из Сакраменто. Это трогательное ретро подкупало честностью, юмором, свежестью и отсутствием менторского тона.

Если в режиссуре Гервиг — новичок, то на сценарном поприще — профессионал: писать скрипты она начала больше десяти лет назад. Сперва в соавторстве с Джо Сванбергом («Ханна берёт высоту», «Ночи и выходные»), затем с Элисон Багналл («Блюдо и ложка») и, наконец, с Ноа Баумбахом («Милая Фрэнсис», «Госпожа Америка»).

Гервиг стала музой Баумбаха и иконой мамблкора, внимательно следила за постановщиками, с которыми работала, впоследствии выработав собственный тон с присущими ей непринуждённостью, искренностью и любовью к импровизации. В аналогичном ключе были сняты и «Маленькие женщины».

Сценарий «Леди Бёрд» сильно напоминает роман Олкотт: это аналогичная история о взрослении и бунтарстве (но без дополнения об изменяющемся положении женщины в социуме). В обеих лентах лицо у этого мятежного духа одно — Сирша Ронан (она очень просила Гервиг по старой дружбе дать ей заветную роль в экранизации книг Олкотт), Леди Бёрд которой напоминает дальную родственницу Джозефин Марч.

До безумия влюблённого в Джо мальчика-богатея Лори (Теодора Лоуренса) из соседнего поместья играет неприлично популярный Тимоти Шаламе (кстати, такой же борец с гендерными предрассудками, как и его коллега по фильму Эмма Уотсон). Интересный факт: в финале картины Грета Гервиг оставляет вопрос о замужестве Джо открытым. Олкотт писала продолжение со «счастливым концом» в угоду читательскому запросу прошлого, но «Маленькие женщины» Гервиг принадлежат сегодняшнему дню.

Кадр из фильма «Маленькие женщины» Греты Гервиг

© imdb.com

Уотсон здесь досталась роль главной красавицы, старшей сестры Маргарет Марч — сильно зависящей от мнения окружающих, но усердно борющейся с тщеславием молодой женщины. Двух младших сестёр Марч, бескорыстную Бэт и эгоистку Эми, сыграли Элайза Сканлен и Флоренс Пью, а их мать — Лора Дерн. Противную богачку, родственницу семейства тётушку Марч на экране воплотила всегда убедительная Мерил Стрип.

Звёздный каст ленты Гервиг не уступает актёрскому ансамблю экранизации 1994 года с Вайноной Райдер, Сьюзен Сарандон, Кирстен Данст, Клэр Дэйнс и Кристианом Бэйлом. Впрочем, если сравнивать фильмы исходя из соответствия букве романа, то предпочтение всё же стоит отдать ленте Гервиг.

В работе над адаптацией сценария режиссёр изменила хронотоп повествования, перекроив пожелтевшие страницы 150-летнего романа в динамичную историю об отрочестве, любви, самозабвении и дружбе. Кадры из детства сестёр чередуются со сценами из их юности. Начало истории насыщено яркими, тёплыми, желтовато-охровыми тонами, но по мере взросления девочек «ламповость» оттенков притупляется и перетекает в более прохладную палитру.

Нелинейный пересказ Гервиг лишён существенных расхождений с сюжетом романа (что хорошо), но вместе с тем не позволяет отслеживать изменения во внешности некоторых героев (что плохо). Олкотт следит за судьбой сестёр Марч на протяжении нескольких лет, и если старшие Мэг и Джо за это время внешне изменились несильно, то Эми (которой на момент начала истории 12 лет) из девочки должна была превратиться в девушку. Однако в своей экранизации Гервиг непростительно закрыла на это глаза, усадив за парту со школьницами 24-летнюю Флоренс Пью.

Тем не менее на странную игру воображения Гервиг можно и не обратить внимания за счёт смелого хода с постоянным прерыванием литературного повествования, который сильно освежает историю. «Маленьких женщин» в этом прочтении уже номинировали на «Оскар» в шести номинациях, из которых минимум одну — за «Лучший адаптированный сценарий» — экранизация, несомненно, заслуживает больше своих конкурентов.