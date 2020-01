О молодом Арагорне замолвите слово: что известно о сериале «Властелин колец» от Amazon

Онлайн-платформа Amazon раскрыла основной актёрский состав многосерийного телевизионного проекта «Властелин колец». В касте сериала значатся как известные, так и начинающие артисты: Роберт Арамайо, Джозеф Моул, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Маркелла Кавена и другие. Ожидается, что премьера первого сезона состоится уже в 2021 году. Сюжет пока держится в тайне, однако известно, что действие разворачивается задолго до событий ленты «Властелин колец: Братство кольца». Не исключено, что первые эпизоды посвятят приключениям юного Арагорна.

Стриминговый сервис Amazon объявил основной актёрский состав телевизионной адаптации «Властелина колец». Как отмечают зарубежные СМИ, представители компании огласили список в ходе встречи Ассоциации телевизионных критиков.

Официально подтверждено, что в телесериале будут задействованы актёры Овайн Артур («Смерть в раю»), Назанин Бониади («Железный человек»), Том Бадж («Тихий океан»), Исмаэль Круз («Мандалорец»), Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы»), звёзды сериала «Игра престолов» Роберт Арамайо и Джозеф Моул, Чарли Викерз («Медичи: Повелители Флоренции»), Дэниэл Вейман («Ван Гог: Портрет, написанный словами»), Тайро Мухафидин, Меган Ричардс («Жажда странствий»), Дилан Смит («Имя мне Ночь») и София Номвете.

«Эти исключительные таланты — больше, чем просто актёры. Это новые члены нашей постоянно пополняющейся творческой семьи, которая сейчас безустанно трудится над тем, чтобы снова воплотить на экране Средиземье для поклонников и зрителей по всему миру», — приводит Deadline слова сценаристов проекта Патрика Маккея и Джона Д. Пэйна.

Известно, что роль молодой Галадриэль (которую в трилогии Питера Джексона играла Кейт Бланшетт) досталась валлийской актрисе Морфидд Кларк («Тёмные начала» и «Алиенист»).

Как подчёркивают СМИ, об участии в проекте Моул, Арамайо и Кавена сообщалось ранее, однако представители онлайн-платформы эти сообщения не подтверждали. Отмечается, что из команды выбыл актёр Уилл Поултер («Мы — Миллеры», «Хроники Нарнии: Покоритель зари»), который должен был сыграть Белдора — наследника второго короля Рохана Брего.

При этом, по словам одного из руководителей телеподразделения Amazon Вернона Сандерса, кастинг ещё продолжается — кинематографисты планируют попробовать кандидатов на другие роли.

Подготовка почвы

Ранее уже сообщалось, что первые два эпизода снимет режиссёр Хуан Антонио Байона (в числе его последних работ — полнометражный фильм «Мир Юрского периода 2»). Адаптацией сценария займутся Дженнифер Хатчинсон, в чьей копилке есть успешный проект «Во все тяжкие»; участвовавший в написании скриптов к «Клану Сопрано» и «Скорой помощи» Джейсон Кехил; автор «Ганнибала» с Мадсом Миккельсеном в главной роли Хелен Шан, а также Джастин Добл — сценарист «Очень странных дел».

В качестве консультанта выступит Брайан Когман, известный как сценарист и продюсер «Игры престолов». Оттуда же в сериал по «Властелину колец» перешёл и Брюс Ричмонд. Он займёт должность исполнительного продюсера.

В июле 2018 года стало известно, что студия подключила к работе над проектом сценаристов Патрика Маккея и Джона Д.Пэйна.

«Созданный Толкином богатый и многогранный мир полон величия, добра и мудрости, — цитирует издание Variety Пэйна и Маккея. — Мы невероятно рады сотрудничать с Amazon над тем, чтобы заново оживить этот мир на экране. Мы чувствуем себя как Фродо, отправляющийся в путь из Шира, — на наших плечах огромная ответственность, и это начало приключения, которое запомнится на всю жизнь».

Вместе с Amazon Studios разработкой проекта будут заниматься издательство Harper Collins и New Line Cinema (подразделение Warner Bros. Entertainment), а также компания и благотворительный фонд, управляющие наследием Дж. Р.Р. Толкиена, — The Tolkien Estate и The Tolkien Trust соответственно.

Сюжет сериала пока не раскрывается. Действие будет разворачиваться задолго до событий, показанных в ленте «Братство кольца». По одной из версий, первый сезон посвятят приключениям молодого Арагорна.

Amazon планирует выпустить пять сезонов шоу, первый из них будет насчитывать восемь эпизодов. Не исключено, что зрители увидят и ряд спин-оффов.

Съёмки начнутся в феврале 2020 года. Точной даты премьеры пока нет, однако предполагается, что сериал выйдет в эфир в 2021 году. Так или иначе, договор предполагает производство первого сезона не более чем за два года — а подготовка к съёмкам началась в сентябре 2019-го. Разработкой проекта Amazon занимается около трёх лет — международные права на новую экранизацию компания приобрела в 2017 году. Они обошлись студии в $250 млн.

Затраты на производство, включая разработку адаптированного сценария, актёрские гонорары, постановку спецэффектов и другие статьи расходов, могут составить $1 млрд.