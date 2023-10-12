Звёзды экрана: зрители назвали лучших российских актёров года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг лучших российских актёров и актрис уходящего года. По результатам опроса рейтинг возглавили Константин Хабенский и Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в «Вызове» — первом художественном фильме, частично отснятом в космосе. Вместе с ними в перечень вошли Сергей Безруков, Владимир Машков, Светлана Ходченкова, Екатерина Гусева и другие. Кроме того, граждане выбрали лучшие отечественные кинофильмы и телесериалы.

В четверг, 12 октября, ВЦИОМ обнародовал результаты опроса о том, какие отечественные актёры и актрисы соответствуют званию лучших артистов года.

Лидером рейтинга стал Константин Хабенский. За него проголосовали 12% респондентов. Одной из последних работ в фильмографии артиста является роль психиатра Вениамина Рубинштейна во франшизе «Майор Гром». Выход следующей картины киновселенной — «Игра» — с участием Хабенского планируется в 2024 году. Кроме того, зрители увидят артиста в предстоящей приключенческой комедийной ленте «Бременские музыканты». Трейлер проекта вызвал неоднозначную реакцию зрителей.

Второе место среди актёров между собой поделили Владимир Машков и Сергей Безруков.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

За них проголосовали по 11% граждан. В пятёрку рейтинга также вошли Сергей Бурунов и Александр Петров (по 6%). Кроме того, зрители оценили талант таких артистов, как Евгений Миронов, Никита Михалков и Павел Прилучный (по 4%), Фёдор Бондарчук, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Игорь Петренко, Данила Козловский и Дмитрий Нагиев, получивших по 3% голосов.

На первое место среди актрис респонденты поставили Юлию Пересильд, исполнительницу главной роли в картине «Вызов». Вместе с режиссёром Климом Шипенко и тремя космонавтами Пересильд отправилась на МКС, где команда провела 12 суток. За свой труд кинематографисты удостоились Государственной премии в области литературы и искусства, а президент Владимир Путин назвал «Вызов» прорывом в мировом кино. За две недели проката фильм заработал 1 млрд рублей, общие сборы составляют 2,14 млрд рублей.

Следующую позицию в рейтинге второй год подряд удерживает Светлана Ходченкова. Актриса набрала 5% голосов. В опросе, проведённом в сети в августе 2023-го, Ходченкова ассоциируется у 78% россиян с картиной «Благословите женщину», вышедшей на экраны в 2003 году.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Лидер прошлогоднего опроса Елизавета Боярская расположилась вместе с Екатериной Гусевой на третьем месте (по 4%). Следом идут Любовь Аксёнова, Анна Ковальчук, Ирина Пегова и Мария Куликова (по 3%).

Вместе с тем россияне назвали лучшие отечественные киноленты. Первое место заняла приключенческая комедия Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», вышедшая в прокат в начале года. Всего за пять дней релиза картина собрала кассу в 2 млрд рублей. Общая выручка фильма составила 6,79 млрд рублей. Весной «Чебурашка» вошёл в топ-15 самых кассовых проектов года в мире. Авторы планируют выпустить продолжение истории в 2026 году. Во второй части покажут, как размеренную жизнь мохнатого зверька и садовника Гены нарушит необычное событие. Режиссёром вновь выступит Дьяченко.

На втором месте рейтинга расположился «Вызов» Шипенко.

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В то же время в числе лучших проектов россияне отметили ленты «Т-34» Алексея Сидорова, который за свою работу удостоился кинопремии «Золотой орёл», «Движение вверх» Антона Мегердичева и «Солнцепёк» режиссёров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума.

Респонденты не смогли определиться с лучшим отечественным телесериалом, однако в списке значатся «След», «Пёс», «Первый отдел», «Доктор Краснов» и продолжение «Папиных дочек», в котором проклятие многодетного отца-одиночки настигает Веника, женившегося на Даше Васнецовой.