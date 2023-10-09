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В сети вышел тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра»

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В сети появился тизер-трейлер новой части франшизы «Майор Гром» — «Игра».
В сети вышел тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра»
  • Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
  • © Кинопоиск

Ролик доступен к просмотру на YouTube-канале «Кинопоиска».

Действие нового фильма разворачивается в Санкт-Петербурге примерно спустя год после поимки Чумного Доктора. Игорь Гром стал знаменит, его жизнь наконец-то пришла в норму: днём он ловит преступников, а вечером проводит время с журналисткой Юлией Пчёлкиной. Идиллия заканчивается, когда в городе появляется таинственный злодей по прозвищу Призрак. Новый антагонист предлагает Грому сыграть в опасную игру, победа в которой сохранит жизнь многим невинным людям.

К своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Константин Хабенский и Алексей Маклаков.

Ранее вышел трейлер фильма «Бременские музыканты».

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