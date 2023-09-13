Вышел трейлер фильма «Бременские музыканты»

В сети появился первый трейлер фильма «Бременские музыканты» с Тихоном Жизневским в главной роли.

Ролик опубликован на YouTube-канале дистрибьютора «Централ Партнёршип».

Наряду с Жизневским, который играет Трубадура, роли исполняют Валентина Ляпина (Принцесса), Сергей Бурунов (Король), Дмитрий Дюжев (Осёл), Роман Курцын (Пёс), Ирина Горбачёва (Кошка), Аскар Нигамедзянов (Петух), Мария Аронова (Атаманша) и другие. Режиссёром картины выступил Алексей Нужный, снявший такие кинохиты, как «Я худею» и «Огонь».

Согласно сюжету бродячие музыканты во главе с Трубадуром попытаются вернуть смех и радость жителям Бремена и развеселить Принцессу, а также станут участниками опасных приключений с разбойниками и сыщиком.

Премьера картины запланирована на 1 января 2024 года.

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