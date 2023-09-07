«Очередная жемчужина и произведение искусства»: в сети вышел первый тизер фильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»

В сети вышел первый тизер-трейлер анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?». Это история о мальчике по имени Махито, который после гибели матери переезжает из Токио в село вместе с отцом. Там он встречает говорящую цаплю, обещающую школьнику отвести его туда, где он сможет увидеть маму. Махито вместе с птицей отправляется в мир, где границы между жизнью и смертью стёрты. Поклонники Миядзаки остались под большим впечатлением от ролика: некоторые заявляют, что тизер растрогал их до слёз. Фанаты с нетерпением ждут выхода прощального проекта Миядзаки на экраны и считают, что он знаменует конец эпохи. Мультфильм выйдет в России в кинотеатрах и онлайн.

В сети вышел первый тизер-трейлер картины «Как поживаете?» (в мировом прокате «Мальчик и цапля») — последней работы всемирно известного режиссёра и художника Хаяо Миядзаки. Видео опубликовано на YouTube-канале компании GKIDS Films — дистрибьютора картины. Это первый полнометражный анимационный проект Миядзаки после ленты «Ветер крепчает» 2013 года и прощальная работа 82-летнего автора перед выходом на пенсию. Над его созданием постановщик трудился с 2016 года.

Название картины «Как поживаете?» позаимствовано из романа японского писателя Ёсино Гэндзабуро 1937 года. Сценарий написал сам Миядзаки. По сюжету мальчик по имени Махито теряет маму во время взрывов в Токио. Вместе с отцом герой переезжает из города в сельский дом беременной родственницы. Гибель матери сильно ранит мальчика: он пытается жить дальше, но удаётся ему это с трудом. Однажды Махито встречает говорящую цаплю, которая обещает ему встречу с умершей родительницей. Для этого мальчик вместе с птицей отправляется в заброшенный дом и попадает в мир живых и мёртвых — туда, где смерть подходит к концу, а жизнь обретает новое начало.

Озвучиванием главных героев занимались такие артисты, как Кэйко Такэсита, Ёсино Кимура, Сома Сантоки, Каору Кобаяси и многие другие. Музыку к ленте написал японский композитор Дзё Хисаиси, работавший ранее и над другими мультфильмами Миядзаки, в частности над лауреатом премии «Оскар» «Унесённые призраками» (2002).

Тизер вызвал у поклонников творчества Миядзаки массу восторженных и ностальгических эмоций. В комментариях к видео пользователи называют картину настоящим произведением искусства.

«Миядзаки-сэнсэй собирается напомнить всем нам, каким должен быть анимационный фильм. Очередная жемчужина и произведение искусства. Жду с нетерпением», — пишет один из фанатов режиссёра.

«Хаяо Миядзаки — один из величайших визионеров в мире анимации. Его работы уникальны и незаменимы, второго такого не найти. Я уже знаю, что этот фильм будет великолепным», — заявил другой комментатор.

Один из фанатов отметил, насколько кропотливую работу проделала команда студии Ghibli, и подчеркнул, что это соответствует высокому уровню аниматоров: «Две секунды, когда цапля пролетает мимо мальчика, просто поражают воображение. Видно, что, прежде чем приступить к анимированию, кто-то потратил немало времени на изучение движений этой птицы. Но от Миядзаки и его команды я меньшего и не ожидаю».

Многие признаются, что тизер воодушевил и растрогал их до слёз.

«Боже, у меня от этого мурашки. Это уже настоящий шедевр! Хаяо Миядзаки — поистине живая легенда», — делится эмоциями комментатор в сети.

Некоторые зрители увидели в ролике сходство с прошлыми проектами Миядзаки.

«Это похоже на масштабную смесь всех (предыдущих. — RT) работ Хаяо, на смесь «Унесённых призраками», «Ветер крепчает» и «Ходячего замка», — подмечает пользователь.

Многие не только хвалят визуальный ряд, но и выделяют музыкальное сопровождение, звучащее в тизере и по стилю присущее всем проектам Миядзаки.

«Музыка, анимация... нет никаких сомнений, что это картина студии Ghibli! Меня переполняют эмоции», — пишет поклонник.

Один из фанатов назвал Миядзаки лучшим режиссёром-художником на свете и подчеркнул, что все его произведения (включая новую картину) наполнены глубоким смыслом, реализмом природы и символическими посланиями. Автор комментария ждёт выхода картины в широкий прокат, чтобы увидеть, какое прощальное послание постановщик передал своей аудитории через этот мультфильм.

Многие фанаты творчества Миядзаки расстроены, что художник решил уйти на пенсию, поэтому выход тизера вызвал у них неоднозначные эмоции: они испытывают восторг от увиденного в ролике, но в то же время огорчены, что больше новых работ кинематографиста не будет.

«Раньше ни один трейлер не вызывал у меня такой глубокой смеси изумления, воодушевления и ужаса», — пишет пользователь. По его словам, осознание того, что карьера кинематографиста подходит к концу, вызывает у него болезненный приступ ностальгии.

«Мне, 35-летнему взрослому человеку, выросшему на картинах Миядзаки, кажется, что это идеальная тема для финального фильма. Смерть и жизнь», — говорится в другом комментарии.

Пользователи сети с воодушевлением ждут предстоящего проката ленты в своей стране и выражают уверенность в том, что картина впечатлит их. Некоторые надеются, что последняя работа Миядзаки получит премию «Оскар».

Фильм «Как поживаете?» вышел в прокат в Японии 14 июля и успел собрать более $50 млн. В четверг, 7 сентября, лента будет показана на Международном кинофестивале в Торонто, а затем посетит ещё ряд других фестивалей, в частности в Сан-Себастьяне, Лондоне и Нью-Йорке.

Российские зрители также смогут увидеть картину в кино: в июне стало известно, что кинокомпания «Русский репортаж» купила права на показ, однако дата выхода ленты на экраны ещё не сообщалась. Кроме того, мультфильм можно будет посмотреть онлайн на «Кинопоиске». Релиз в сети состоится уже после проката в кинотеатрах.