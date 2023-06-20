Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Новая анимационная лента Хаяо Миядзаки выйдет в российский прокат в 2023 году

Короткая ссылка
Анимационная лента японского режиссёра Хаяо Миядзаки «Как поживаете?», основанная на одноимённом романе Ёсино Гэндзабуро, выйдет в российских кинотеатрах в этом году.
Новая анимационная лента Хаяо Миядзаки выйдет в российский прокат в 2023 году
  • © Hakuhodo DY Media Partners

Как передаёт ТАСС, дистрибуцией фильма займётся кинопрокатная компания «Русский Репортаж».

«Компания «Русский Репортаж» приобрела права на новый анимационный фильм Хаяо Миядзаки. Полнометражная анимация Миядзаки получила рабочее название How do you live? (Kimi wa dou ikiru ka?). Японская студия Ghibli отмечает, что на данный момент — это крупнейший её продукт, и он станет последней картиной 82-летнего Миядзаки», — передаёт агентство сообщение пресс-службы компании.

В 2013 году основатель студии Ghibli Миядзаки объявил, что завершает многолетнюю карьеру фильмом «Ветер крепчает», однако в 2017 году постановщик вернулся в анимацию, чтобы работать над «Как поживаете?».

Лента выходит в мировой прокат 14 июля 2023 года. Дата российской премьеры будет объявлена в скором времени.

Ранее российская компания Russian World Vision купила права на проекты Миядзаки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить