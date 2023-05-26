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Российская компания Russian World Vision купила права на анимацию Миядзаки

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Компания продюсера Константина Ёлкина Russian World Vision приобрела эксклюзивные права на 22 фильма библиотеки студии Ghibli, в их числе работы Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты, сообщает пресс-служба компании.
Российская компания Russian World Vision купила права на анимацию Миядзаки
  • Gettyimages.ru

«Конкуренция за картины была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности Хаяо Миядзаки. Фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах, на данный момент мы ведём переговоры с площадками. В чьём каталоге окажется библиотека, будет известно позднее», — рассказал Константин Ёлкин.

Отмечается, что компания намерена осуществить полноценный повторный прокат картин в течение действующего срока прав. Все фильмы попадут в кинотеатральную библиотеку Russian World Vision и будут доступны для разовых событийных показов в кинотеатрах.

В число картин, которые войдут в каталог компании, попали такие работы Миядзаки, как «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Принцесса Мононоке» и другие.

В минувший четверг стало известно, что российский дистрибьютор фильмов Ghibli не смог продлить права на их показ в нашей стране. После 31 мая каталог японской компании должен был стать недоступным в российских онлайн-кинотеатрах.

Ранее стало известно, что актёры Хабенский и Боярская сыграют в фильме про Малышариков.

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