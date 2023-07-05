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«Кинопоиск» покажет новую ленту Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»

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В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» эксклюзивно будет доступна к просмотру анимационная картина «Как поживаете?» известного японского режиссёра и сценариста Хаяо Миядзаки.
«Кинопоиск» покажет новую ленту Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»
  • Gettyimages.ru
  • © livephotos

Об этом сервис сообщил в Telegram-канале.

Цифровая премьера мультфильма состоится после кинопроката ленты в России. Когда именно картина выйдет на экраны — пока не уточняется. Известно, что мировая премьера состоится 14 июля 2023 года.

В проекте речь пойдёт о 15-летнем мальчике, который после смерти отца переезжает жить к дяде.

Это первая за десять лет полнометражная работа Миядзаки. В последний раз кинематографист снимал мультфильм «Ветер крепчает» (2013).

Ранее стало известно, что «Кинопоиск» проинвестирует новый фильм режиссёра Гая Ричи.

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