«Кинопоиск» покажет новую ленту Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»
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Об этом сервис сообщил в Telegram-канале.
Цифровая премьера мультфильма состоится после кинопроката ленты в России. Когда именно картина выйдет на экраны — пока не уточняется. Известно, что мировая премьера состоится 14 июля 2023 года.
В проекте речь пойдёт о 15-летнем мальчике, который после смерти отца переезжает жить к дяде.
Это первая за десять лет полнометражная работа Миядзаки. В последний раз кинематографист снимал мультфильм «Ветер крепчает» (2013).
Ранее стало известно, что «Кинопоиск» проинвестирует новый фильм режиссёра Гая Ричи.