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«Бюллетень кинопрокатчика»: «Кинопоиск» проинвестирует новый фильм режиссёра Гая Ричи

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По данным источников издания «Бюллетень кинопрокатчика», российский сервис «Кинопоиск» станет соинвестором и дистрибьютором новой картины британского режиссёра Гая Ричи, роли в которой исполнят Генри Кавилл, Эйса Гонсалес и Джейк Джилленхол.
«Бюллетень кинопрокатчика»: «Кинопоиск» проинвестирует новый фильм режиссёра Гая Ричи
  • Gettyimages.ru
  • © Tim P. Whitby

О сделке, которая оценивается минимум в $10 млн, изданию сообщили четыре анонимных источника на рынке.

Отмечается, что в сумму входят права на картину в странах Восточной Европы, а также инвестиции в производство фильма.

Сообщается, что безымянная пока лента будет комедийным боевиком в фирменном стиле Ричи, который также выступит в качестве сценариста и сопродюсера.

Ранее в сети появился новый трейлер «Дюны 2» Дени Вильнёва.

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