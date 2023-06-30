«Бюллетень кинопрокатчика»: «Кинопоиск» проинвестирует новый фильм режиссёра Гая Ричи

По данным источников издания «Бюллетень кинопрокатчика», российский сервис «Кинопоиск» станет соинвестором и дистрибьютором новой картины британского режиссёра Гая Ричи, роли в которой исполнят Генри Кавилл, Эйса Гонсалес и Джейк Джилленхол.

О сделке, которая оценивается минимум в $10 млн, изданию сообщили четыре анонимных источника на рынке.

Отмечается, что в сумму входят права на картину в странах Восточной Европы, а также инвестиции в производство фильма.

Сообщается, что безымянная пока лента будет комедийным боевиком в фирменном стиле Ричи, который также выступит в качестве сценариста и сопродюсера.

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