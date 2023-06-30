«Бюллетень кинопрокатчика»: «Кинопоиск» проинвестирует новый фильм режиссёра Гая Ричи
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О сделке, которая оценивается минимум в $10 млн, изданию сообщили четыре анонимных источника на рынке.
Отмечается, что в сумму входят права на картину в странах Восточной Европы, а также инвестиции в производство фильма.
Сообщается, что безымянная пока лента будет комедийным боевиком в фирменном стиле Ричи, который также выступит в качестве сценариста и сопродюсера.
Ранее в сети появился новый трейлер «Дюны 2» Дени Вильнёва.