«Эффект народной любви»: спортивная драма «Движение вверх» стала самым кассовым российским фильмом в истории

Спортивная драма «Движение вверх», повествующая о соперничестве сборных СССР и США по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года, собрала в прокате более 1,7 млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории. Предыдущие рекордсмены — «Последний богатырь» и «Сталинград» — теперь занимают второе и третье места соответственно. О беспрецедентном успехе «Движения вверх» среди зрителей и реакции на киноленту со стороны профессиональных спортсменов — в материале RT.

Сборы спортивной драмы «Движение вверх» в России превысили 1,7 млрд рублей, тем самым обеспечив ей звание самого кассового фильма в истории отечественного кинематографа.

Согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика», кинолента о легендарной победе сборной СССР по баскетболу над сборной США во время Олимпийских игр 1972 года в данном рейтинге опередила предыдущих рекордсменов — «Сталинград» (1,62 млрд рублей) и «Последний богатырь» (1,67 млрд рублей). Всего картину посмотрели порядка 6,5 млн зрителей.

За неделю пребывания в топ-250 лучших фильмов по версии пользователей сайта «КиноПоиск» драма переместилась со 179-го на 56-е место (на момент публикации материала «Движение вверх» в этом списке располагается между кинолентами «Молчание ягнят» и «Как приручить дракона»). Средняя оценка фильма составила 8,53 балла.

Из 39 отзывов, оставленных интернет-пользователями на том же ресурсе, лишь один отрицательный. Подавляющему числу рецензентов картина понравилась: в своих комментариях работу Антона Мегердичева они называют «воодушевляющей», «шедевром» и «эталоном жанра».

«Несомненно, «Движение вверх» — самый удачный российский фильм за последний год. Важно, что в целом это качественно сделанный масштабный проект. Он открыл новые лица, показал достижения нашего кинопроизводства и напомнил о событиях недавнего, но почти забытого прошлого», — пишет один из пользователей «КиноПоиска».

© Кадр из фильма «Движение вверх»

Залог успеха

«Мы закончили фильм «Легенда №17» — и его успех безоговорочно показал, что зрителей интересует национальная история с большой победой», — рассказал RT генеральный директор кинокомпании «Студия ТРИТЭ», продюсер фильмов «Движение вверх» и «Легенда №17» Леонид Верещагин.

Тогда же продюсеры «Студии ТРИТЭ» заинтересовались автобиографической книгой «Движение вверх» легендарного советского баскетболиста Сергея Белова и руководителя Ассоциации студенческого баскетбола России Александра Коновалова. Она легла в основу оригинального сценария о событиях того времени, о сборной СССР по баскетболу 1972 года и об одной из ярчайших побед в истории мирового спорта.

«Фильм действительно получился и вызвал огромный поток позитивных откликов со стороны зрителей. Количество посещений кинотеатров говорит само за себя. С моей точки зрения, успеха можно достичь, если берёшься за дело, которое тебе очень нравится, когда изо всех сил хочешь сделать что-то особенное и передать те чувства и эмоции, которые владеют создателями фильма, зрителю», — отмечает Верещагин.

Кроме того, по словам продюсера, в картине должен присутствовать понятный зрителю, вызывающий симпатию герой. В данном случае это Владимир Машков, сыгравший тренера команды. Сегодня в конкуренции на киноэкране существенную роль играет визуальная составляющая фильма, масштаб съёмки, масштаб и качество компьютерной графики.

«А самое главное — близкая сердцу зрителя история, которая вызывает гордость за наше прошлое и, следовательно, говорит о том, что есть надежда на будущее. Также, видимо, фильм попал в резонанс последних событий: нашим спортсменам сейчас будет очень тяжело на Олимпиаде, и, возможно, фильм придаст им силы и укрепит веру в победу. И это всё вместе, скорее всего, и дало потрясающий эффект народной любви», — объясняет продюсер.

Художественность или документальность

По словам советского и российского баскетболиста Сергея Тараканова, большинству зрителей, которые вместе с ним пришли на показ «Движения вверх» в кинотеатр, картина понравилась: люди даже аплодировали во время сеанса. В то же время Тараканов признаётся, что ушёл из зала с двояким чувством: его смутило несоответствие некоторых эпизодов фильма действительности.

© Кадр из фильма «Движение вверх»

«Мне всё-таки кажется, что есть и красота, и интрига, и художественность в реальных событиях, в том, как всё происходило на сборах, какой тяжёлой была работа. Тут и придумывать особо не надо, драмы хватало», — отмечает он.

В то же время, подчёркивает спортсмен, подобная художественность имеет право на существование, а фильм в целом вызывает позитивные эмоции.

«Если разговаривать со специалистами, с баскетболистами, всех в основном задевают придуманные моменты. А люди, не имеющие отношения к баскетболу, рядовые зрители с восторгом воспринимают всё это», — говорит Тараканов.

Российская баскетболистка, олимпийская чемпионка Елена Баранова также обращает внимание на наличие в картине некоторых неточностей, таких как болезнь Александра Белова, сбор денег на операцию сына тренера и обилие бросков сверху. Кроме того, полагает спортсменка, создателям фильма следовало уделить внимание всем членам олимпийской сборной.

«Если есть истории есть про Коркию, Паулаускаса, Беловых (правдивые, неправдивые — уже другой вопрос), такие же истории нужно было сделать про других. Для Вольнова, между прочим, эта Олимпиада стала четвёртой, а про него ничего не сказали. Про Дворного. Болошев вообще был душой компании! Это же так интересно! Можно было напридумывать целую кучу эпизодов», — отмечает Баранова.

В то же время, по словам баскетболистки, фильм получился очень эмоциональным, с тонким юмором. Кроме того, подчёркивает спортсменка, есть вероятность, что после просмотра этой картины ещё больше детей захотят заниматься баскетболом.

«Между прочим, я стала профессиональной баскетболисткой, посмотрев фильм «Восьмое чудо света», — вспоминает она.

© Кадр из фильма «Движение вверх»

«Лучшая реклама баскетбола»

Баскетболистка, заместитель генерального директора Единой лиги ВТБ Илона Корстин в разговоре с RT отметила, что у неё картина «Движение вверх» вызвала исключительно положительные эмоции, и также выразила надежду, что после выхода картины больше молодых людей будут заниматься этим видом спорта.

«Его можно расценивать как самую лучшую рекламу баскетбола», — пояснила она.

По её мнению, снять киноленту о баскетболе нужно было уже давно: «Нынешнее поколение должно помнить и уважать своих героев. Именно такие фильмы нужны, чтобы популяризировать баскетбол, чтобы молодёжь знала свою спортивную историю».

«Важно, что молодёжь узнает об этой победе, потому что она уже подзабывалась», — подтверждает баскетболист, чемпион Европы Сергей Быков.

По словам спортсмена, наблюдать за некоторыми нереалистичными, как то же обилие данков (вид броска в баскетболе. — RT), моментами ему было смешно, однако он понимает, что благодаря подобным приёмам фильм становится интереснее рядовым зрителям.

«И семья ходила, и друзья ходят. Все под впечатлением. Естественно, есть какие-то факты несопоставимые, но я понимаю, что это художественный фильм… Сняли, конечно, очень сильно. Видно, что наш кинематограф растёт», — заключает он.