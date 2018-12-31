Гладиаторские бои на танках: в прокат выходит приключенческий фильм «Т-34»

1 января в прокат выходит приключенческий фильм «Т-34», режиссёром которого выступил создатель «Бригады» и «Боя с тенью» Алексей Сидоров. По сюжету картины группа советских военнопленных во время Великой Отечественной войны пытается сбежать из нацистского концлагеря на захваченном немцами танке Т-34. Роли в картине исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Антон Богданов и другие.

1 января в российский прокат выходит приключенческий военный фильм «Т-34» — пятая по счёту режиссёрская работа создателя легендарного мини-сериала «Бригада» и трилогии «Бой с тенью» Алексея Сидорова.

Для съёмок «Т-34» Сидоров вернулся в режиссёрское кресло после семилетней паузы: с момента последнего «Боя с тенью» — картина вышла в 2011 году — он занимался лишь продюсированием (в частности, Сидоров значится в числе продюсеров боевика «22 минуты») и написанием сценариев к телепроектам («Седьмая руна», «Операция Мухаббат»).

Производством «Т-34» занимались «Амедиа» (Нелли Яралова) и «Марс Медиа» под руководством Рубена Дишдишяна. Помимо Дишдиняна и Яраловой, в списке продюсеров значатся Антон Златопольский и Леонард Блаватник. Участие в продюсерской деятельности также приняли Никита Михалков и Леонид Верещагин. В качестве автора сценария картины выступил тот же Сидоров, а за операторскую часть отвечал Михаил Милашин (это ему зрители обязаны визуальной составляющей лент «Лёд» и «Без меня»).

Роли в фильме исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Антон Богданов, Винценц Кифер и другие.

© «Централ Партнершип»

Согласно сюжету, «с отличием окончивший курсы командиров» младший лейтенант Ивушкин (Петров) получает на первый взгляд невыполнимое задание: одним танком с поддержкой пехоты удержать немецкую танковую роту. Ко всеобщему удивлению, с задачей этой герой справляется — что, впрочем, не спасает его от последующего попадания в концентрационный лагерь.

В лагере Ивушкин находится на волоске от смерти. Однако волею случая высокопоставленный фриц Клаус (Кифер) узнаёт в пленном советского командира, когда-то разбившего его людей с помощью одной боевой машины.

Клаус предлагает Ивушкину сделку: он оставляет в живых переводчицу Аню (Старшенбаум), а тот должен набрать себе команду из узников, отремонтировать захваченный у Красной армии Т-34, выйти на полигон и выступить против немецких курсантов (один из героев справедливо сравнивает предложенный сценарий с гладиаторскими боями).

Ивушкин соглашается, но только с целью потом эту сделку сорвать. Он намерен разгромить «Пантер», сбежать с полигона и добраться на Т-34 до границы с Чехословакией.

© «Централ Партнершип»

Примечательно, что вторая часть «Т-34» перекликается с историей, которая легла в основу драмы 1964 года Леонида Менакера и Никиты Курихина «Жаворонок». Действие этой ленты разворачивается в 1942 году. По сюжету немцы укомплектовывали захваченные танки экипажами из пленных лагерей и использовали их во время испытаний собственных машин. Во время одного такого испытания один из экипажей, возглавляемый талантливым танкистом Иваном, совершает побег.

Впрочем, «Т-34» нельзя считать ремейком «Жаворонка»: и манера, и способ подачи, и общая канва повествования, и концовка этих двух картин сильно разнятся.

Если «Жаворонок» — военная драма, то «Т-34» — приключенческий фильм, боевик (главное место в ленте отведено танковым сражениям). А местами — самая настоящая комедия.

Присутствуют в картине Сидорова и мелодраматические нотки: у Ивушкина возникают романтические отношения со спасённой им переводчицей Аней. К слову, Петров и Старшенбаум являются парой и в реальной жизни.

© «Централ Партнершип»

Как стало известно RT, поскольку по сюжету герои фильма проводят много времени в танке, перед съёмками актёров попросили пройти специальную подготовку.

«Мы ездили в танковый гарнизон, обучались. Я танки знаю практически наизусть. За столько времени я исползал его вдоль и поперёк, я в нём спал, я в нём ел, я в нём жил, я знаю, где что находится, откуда что достать, что чем заменить. Трак я, конечно, сам не менял, но, может быть, даже попробую», — рассказывал RT Антон Богданов.

Впрочем, подчёркивает Богданов, действительно сложно проходил лишь процесс голодания: чтобы исполнить роли узников концлагеря, актёры должны были сбросить вес. Каждый из них избавился от пяти-шести килограммов.

«Было тяжело такими немного недоедающими играть по 12 часов, потому что и голова кружилась, и изнеможение было, и тяжело. Всё время дым, всё время физнагрузка, всё время нужно прыгать, скакать в этом танке — он же очень колючий, очень такой неудобный. Вот это было тяжело, всё остальное было только в кайф», — пояснил актёр.