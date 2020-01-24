Шипенко выиграл у Балагова, а Петров — у самого себя: объявлены лауреаты премии «Золотой орёл — 2020»

В пятницу, 24 января, в первом павильоне «Мосфильма» состоялась 18-я церемония вручения кинопремии «Золотой орёл». Лучшим полнометражным фильмом 2019 года была признана картина Клима Шипенко «Текст». «Золотого орла» получили актёры Александр Петров, который был номинирован за роли сразу в двух фильмах, и Иван Янковский. Среди актрис премию присудили Виктории Мирошниченко и Евгении Брик. Награда за лучшую режиссёрскую работу досталась постановщику ленты «Т-34» Алексею Сидорову.

24 января в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялось ежегодное вручение премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орёл». 18-я по счёту церемония впервые прошла без ведущих, однако объявление лауреатов чередовалось с музыкальными выступлениями. Церемонию открыла новый министр культуры России Ольга Любимова.

Перед непосредственным вручением наград было объявлено о нововведении: с этого года учреждён денежный эквивалент премии «Золотой орёл» — в индивидуальных номинациях он составляет 150 тыс. рублей, а за лучший фильм и сериалы — 300 тыс. рублей.

Первыми награду получили создатели лучшего неигрового фильма («Без срока давности. Открывая шкаф позора») и лучшей анимационной ленты («Он не может жить без космоса»). Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате за 2019 год признали картину «Король Лев» Джона Фавро.

Статуэтка в номинации «Лучший короткометражный фильм» досталась режиссёру картины «Интервью» Ивану Соснину. За «Золотого орла» в этой категории также боролись ленты «Мама» и «Одна историческая ошибка».

Кадр со съёмок фильма «Текст»

© kinopoisk.ru

Победу в номинации «Лучший звукорежиссёр» одержал Александр Копейкин («Балканский рубеж»), а награду за лучший саундтрек получила композитор Анна Друбич («Одесса»).

В телевизионной категории «Золотого орла» присудили «Ненастью» (за лучший сериал) и «Годунову» (как лучший телефильм, или мини-сериал). Телепроект посвящён закату жизни Бориса Годунова и последующей польской интервенции. В центре динамичного, насыщенного событиями повествования — многие ключевые фигуры того периода. Также ленту отличает обилие красочных костюмов и декораций с русским колоритом, которые передают дух XVI—XVII веков.

«Годунов» — единственный телесериал в этой категории. Два его конкурента — «Звоните ДиКаприо!» и «Шторм» — демонстрировались только на онлайн-платформах.

Награда в категории «Лучшая женская роль на телевидении» досталась Анне Михалковой (сериал «Шторм»). В проекте видеосервиса START она сыграла смертельно больную возлюбленную главного героя. Актриса отмечала, что при подготовке к съёмкам особое внимание уделила информации о гепатите (именно это заболевание поставило под угрозу жизнь её персонажа).

«Это была такая важная работа для меня, что я подумала: даже если назовут не меня, я всё равно выйду. Это был вызов, это моя личная победа, а также это победа тех людей, которые ежедневно борются за свою жизнь», — сказала Михалкова в благодарственной речи.

«Золотого орла» в номинации за «Лучшую мужскую роль на телевидении» получил Павел Деревянко («Домашний арест»).

«Настроение бомбическое. Орёл в гнезде», — прокомментировал артист.

Лучший полнометражный фильм 2019 года экспертный совет и члены президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук России выбирали из 49 игровых лент. В шорт-лист премии попали только пять картин: «Т-34» Алексея Сидорова, «Дылда» Кантемира Балагова, «Бык» Бориса Акопова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Текст» Клима Шипенко. Именно последний и стал лауреатом премии «Золотой орёл».

Призы за режиссуру, а также за сценарий получил Алексей Сидоров («Т-34»).

Среди актёрских киноработ жюри отметило роль Александра Петрова в фильме «Текст» (который отчасти боролся за статуэтку и с самим собой — в этой же категории актёра номинировали на «Золотого орла» за «Т-34»).

Премию за лучшую женскую роль получила Виктория Мирошниченко («Дылда»). Награды за лучшие роли второго плана вручили Ивану Янковскому («Текст») и Евгении Брик («Одесса»).

Специальная награда за вклад в кинематограф была присуждена народной артистке СССР Алисе Фрейндлих.

Кинопремия «Золотой орёл» была учреждена в 2002 году, однако церемония вручения награды проводится с 2003 года — первое мероприятие, намеченное на осень 2002 года, отменили в связи со смертью кинематографиста Сергея Бодрова — младшего.

За время существования премии на ней были отмечены картины «9-я рота» Фёдора Бондарчука, «Стиляги» Валерия Тодоровского, «72 метра» Владимира Хотиненко, «Остров» Павла Лунгина, «Рай» Андрея Кончаловского, «Как я провёл этим летом» Алексея Попогребского, «Легенда №17» Николая Лебедева и другие.