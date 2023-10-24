«Застряли в пузыре» — основатель Левой партии Германии осудил немецких политиков за ошибочную оценку украинского конфликта

В своей оценке событий на Украине немецкие политики «застряли в пузыре», заявил в интервью Westend Verlag бывший председатель СДПГ и Левой партии Германии Оскар Лафонтен. Они зашли так далеко, что говорят, что Россия одна виновата в сложившейся ситуации, отрицая роль расширения НАТО на восток, а также переворота в Киеве в 2014 году. И они не пойдут на попятную, ведь для этого им придётся признать, что всё, что они говорили до этого, чушь.