Vice News: Трюдо пообещал помочь Украине с экспортом канадского оружия Оттава работает над тем, чтобы внести Киев в список союзников, которые имеют возможность покупать её автоматическое и тяжёлое оружие. Об этом на встрече с украинским президентом Петром Порошенко заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Vice News. При этом глава канадского правительства отметил, что его страна продолжит поддерживать Украину в её противостоянии с Россией. 23 сентября 2017 Vice News

Vice News: новые законопроекты конгресса окончательно свяжут Трампу руки В конгресс внесены законопроекты, которые лишают президента США Дональда Трампа возможности уволить специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по поводу возможного сговора кампании Трампа с Россией, сообщает Vice News. Как отмечает американское издание, в конгрессе беспокоятся, что Трамп, который критиковал расследование, может уволить Мюллера. 5 августа 2017 Vice News

Бывший министр обороны США напугал Vice News ядерной войной с Россией Сегодня люди недооценивают угрозу ядерной войны, считает бывший министр обороны США Уильям Перри. Как заявил эксперт в своём интервью Vice News, «с одинаковой вероятностью» подобный конфликт может вспыхнуть в ближайшие 10 лет. Страшно, если это будет региональная война, ну а полномасштабное противостояние, например России и США, станет «концом цивилизации», уверен Перри. 14 марта 2017 Vice News

Vice News: В России появилось первое в мире «посольство Калифорнии» В Москве при поддержке российских антиглобалистов открылось первое зарубежное представительство движения Yes California, сторонники которого требуют отделения Калифорнии от США. Основатель кампании Луис Маринелли пояснил в интервью Vice News, что после организации референдума о независимости Калифорнии потребуется поддержка России «для международного признания». Кремль «по-тихому» продолжает налаживать контакты с «маргинальными» движениями на Западе, расширяя свою сеть влияния в Европе и США, подчеркивается в статье. 23 декабря 2016 Vice News

Vice News: Россию уличили в бомбардировке, но она продолжает все отрицать После воздушной атаки на школу в сирийском городе Хасс Запад поспешил обвинить Москву или Дамаск в гибели мирных жителей. На это Россия заявила, что все свидетельства об авиаударе сфабрикованы. Но как показывает независимое расследование, бомбардировку, действительно, осуществили либо сирийские, либо российские силы и, возможно, Москва хочет ввести в заблуждение мировую общественность, утверждает Vice News. 1 ноября 2016 Vice News

Черноморский флот начал учения в Восточном Средиземноморье Российский флот начал учения вблизи границ Сирии, где расположена единственная российская тепловодная база за границей РФ, сообщает Vice News. Издание отмечает, что в программу учений входят запуски ракет, и напоминает, что не так давно Россия сравнялась с США и Великобританией в умении запускать крылатые ракеты с высокоточным наведением на цель с дальней дистанции. 15 августа 2016 Vice News

Vice News: МЧС предлагает канадцам помощь, чтобы унизить Оттаву МЧС России предложило канадскому правительству помощь в тушении масштабных лесных пожаров в провинции Альберта, сообщает Vice News. Однако издание сомневается в искренности российского предложения, ведь Канада остается одним из самых «ярых критиков» Кремля. 8 мая 2016 Vice News

Vice News: Прежде чем воевать, Россия испробует на Швеции «уловки джедая» По утверждению шведской службы госбезопасности, Швеция переживает небывалый рост «российской шпионской активности». Это связано с тем, что 25 мая в парламенте пройдут дебаты на тему ратификации соглашения между Швецией и НАТО о военной поддержке. Американское издание Vice News пишет, что «джедайские уловки» России достойны пристального внимания, но это еще не повод для серьезного беспокойства. 5 мая 2016 Vice News

VN: Москва нарастила военную мощь и заставила относиться к себе всерьез Хотя десять лет назад это казалось фантастикой, военная кампания в Сирии показала всему миру, каких высот достигла Россия в модернизации своих вооруженных сил. Сегодня Москва даже вопреки глубокой рецессии намерена продолжать свой амбициозный проект перевооружения. Ведь военная мощь – основа ее международного престижа. Однако дальнейший путь обещает быть гораздо более затратным и тяжелым, пишет Vice News. 24 марта 2016 Vice News

VN: Надежды на нефтяное сотрудничество Москвы и Эр-Рияда тщетны Несмотря на обнадеживающие сообщения о сотрудничестве Москвы и Эр-Рияда в интересах повышения цен на нефть, Vice News считает подобные ожидания неоправданными. Саудовская Аравия слишком увлечена борьбой с американскими конкурентами, чтобы в скором времени пойти на сокращение объемов добычи нефти. А Россия не сделает этого потому, что в противном случае столкнется с протестом частных акционеров нефтяных компаний, объясняет издание. 1 февраля 2016 Vice News