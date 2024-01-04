Tucker Carlson Network
Демократы и их спонсоры не просто так поддерживают республиканку Никки Хейли — это их «троянский конь», заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью Такеру Карлсону. По его словам, такая схема довольно удобна для демократов, поскольку Хейли продвигает ту же повестку дня, что и неоконы. Более того, для демократов Никки Хейли — отличная возможность убрать надоевшего им Байдена и одновременно с этим помешать Трампу прийти к власти.
За последние две недели Федеральная резервная система США резко перешла с высоких процентных ставок на низкие. По словам политического обозревателя Такера Карлсона, такая резкая смена позиции говорит о «хаосе» в экономике и отчаянии властей. Таким образом ФРС пытается не только спасти рейтинги Джо Байдена, но и сделать хоть что-то с экономикой США, которая достигла критической точки.
Инициативы, продвигающие гендерное и расовое многообразие, привели к тому, что американские корпорации урезают премии своим менеджерам, нанимающим слишком много белых мужчин, говорится в новом материале Tucker on X. Тем временем в США прибывают десятки миллионов новых иммигрантов, и всех их учат, что белые — это зло.
Экономика США десятки лет росла в долг благодаря готовности других стран покупать облигации казначейства и торговать в долларах, однако теперь ситуация в мире стремительно меняется, заявляет экономист Стефани Помбой в интервью Такеру Карлсону. По её словам, финансовая гегемония США под угрозой, но высокомерие вашингтонской элиты мешает адекватно реагировать на происходящее.
Когда Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу баллотироваться на выборах 2024 года, президент Сальвадора Найиб Букеле написал в соцсети X: «Соединённые Штаты утратили возможность читать нотации о «демократии» любой другой стране». По мнению журналиста Такера Карлсона, вашингтонская элита давно готовилась устранить своего главного политического противника и именно поэтому распространяла явную ложь о «мятеже» в Капитолии.
Если США намерены бороться за демократию, им стоит начать со смены собственного правительства и их «марионетки» Зеленского. Такое мнение в интервью Такеру Карлсону высказал отец Гонсало Лиры, американца, который был арестован СБУ за критику Зеленского. Конфликта на Украине можно было избежать: для этого Киеву было достаточно не идти на поводу у США и отказаться от членства в НАТО. Но пока из Белого дома не уйдёт «кучка невежд», США продолжат разжигать войны и втягивать в них другие страны.
Ближайший год станет критическим для США и всего мира, рассуждает популярный американский радиоведущий Алекс Джонс в интервью Такеру Карлсону. По прогнозам Джонса, американская элита попытается физически устранить не только Трампа, но и Байдена, который держится только на наркотических стимуляторах, а НАТО не захочет мириться с победой России на Украине.
В интервью передаче Такера Карлсона член палаты представителей Томас Мэсси рассказал, что представители спецслужб и администрации регулярно проводят брифинги в американском парламенте. По его словам, на этих закрытых встречах, где часто присутствует дискредитировавшая себя Виктория Нуланд, на законодателей оказывают психологическое давление и убеждают в необходимости поддерживать Киев.
Американцев уверяли, что финансирование Украины поможет Зеленскому победить Путина и спасёт Европу, однако теперь очевидно, что всё это было неправдой, отмечает Такер Карлсон в очередном выпуске своей программы Tucker on X. Администрация Байдена не хочет признавать, что её действия ослабили США и погубили целое поколение украинцев. Вместо этого американские власти требуют отправить ещё 60 миллиардов долларов олигархам на Украине, возмущается журналист.
Тот, кто не желает финансировать Украину, автоматически становится врагом Вашингтона и лишается спонсоров, заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в интервью Такеру Карлсону. Она не понимает слепого стремления политиков помогать Киеву, в то время как американцы едва сводят концы с концами. Сегодня правительство США заботится о своём «51-м штате» больше, чем обо всех других, вместе взятых.
Принятый в 2023 году закон обязывает госструктуры США сообщать населению всё, что известно об НЛО. Однако влиятельные официальные лица отказываются опубликовать факты. По мнению Такера Карлсона, дело не в том, что власти боятся напугать общественность — они без устали запугивают её то Путиным, то коронавирусом. По всей видимости, вашингтонская бюрократия скрывает преступление, подозревает журналист.