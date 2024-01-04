Вивек Рамасвами: Никки Хейли — «троянский конь» демократов Демократы и их спонсоры не просто так поддерживают республиканку Никки Хейли — это их «троянский конь», заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью Такеру Карлсону. По его словам, такая схема довольно удобна для демократов, поскольку Хейли продвигает ту же повестку дня, что и неоконы. Более того, для демократов Никки Хейли — отличная возможность убрать надоевшего им Байдена и одновременно с этим помешать Трампу прийти к власти. 4 января 2024 Tucker Carlson Network

Такер Карлсон: «полный хаос» — ФРС отчаялась спасти рейтинги Байдена и экономику США За последние две недели Федеральная резервная система США резко перешла с высоких процентных ставок на низкие. По словам политического обозревателя Такера Карлсона, такая резкая смена позиции говорит о «хаосе» в экономике и отчаянии властей. Таким образом ФРС пытается не только спасти рейтинги Джо Байдена, но и сделать хоть что-то с экономикой США, которая достигла критической точки. 3 января 2024 Tucker Carlson Network

Такер Карлсон: Америку превращают в корпоративный ад, а иммигрантов учат ненавидеть белых Инициативы, продвигающие гендерное и расовое многообразие, привели к тому, что американские корпорации урезают премии своим менеджерам, нанимающим слишком много белых мужчин, говорится в новом материале Tucker on X. Тем временем в США прибывают десятки миллионов новых иммигрантов, и всех их учат, что белые — это зло. 29 декабря 2023 Tucker Carlson Network

Американский экономист: «Гегемонии США вот-вот настанет конец» Экономика США десятки лет росла в долг благодаря готовности других стран покупать облигации казначейства и торговать в долларах, однако теперь ситуация в мире стремительно меняется, заявляет экономист Стефани Помбой в интервью Такеру Карлсону. По её словам, финансовая гегемония США под угрозой, но высокомерие вашингтонской элиты мешает адекватно реагировать на происходящее. 27 декабря 2023 Tucker Carlson Network

Такер Карлсон: Трампу запретили баллотироваться под лживым предлогом Когда Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу баллотироваться на выборах 2024 года, президент Сальвадора Найиб Букеле написал в соцсети X: «Соединённые Штаты утратили возможность читать нотации о «демократии» любой другой стране». По мнению журналиста Такера Карлсона, вашингтонская элита давно готовилась устранить своего главного политического противника и именно поэтому распространяла явную ложь о «мятеже» в Капитолии. 22 декабря 2023 Tucker Carlson Network

Tucker on X: пока США руководит «кучка невежд», ни о каком мире не может идти и речи Если США намерены бороться за демократию, им стоит начать со смены собственного правительства и их «марионетки» Зеленского. Такое мнение в интервью Такеру Карлсону высказал отец Гонсало Лиры, американца, который был арестован СБУ за критику Зеленского. Конфликта на Украине можно было избежать: для этого Киеву было достаточно не идти на поводу у США и отказаться от членства в НАТО. Но пока из Белого дома не уйдёт «кучка невежд», США продолжат разжигать войны и втягивать в них другие страны. 10 декабря 2023 Tucker Carlson Network

Американский радиоведущий: НАТО пойдёт на обострение конфликта, а Трамп и Байден могут не дожить до выборов Ближайший год станет критическим для США и всего мира, рассуждает популярный американский радиоведущий Алекс Джонс в интервью Такеру Карлсону. По прогнозам Джонса, американская элита попытается физически устранить не только Трампа, но и Байдена, который держится только на наркотических стимуляторах, а НАТО не захочет мириться с победой России на Украине. 8 декабря 2023 Tucker Carlson Network

Tucker on X: конгрессменам промывают мозги на секретных заседаниях по Украине В интервью передаче Такера Карлсона член палаты представителей Томас Мэсси рассказал, что представители спецслужб и администрации регулярно проводят брифинги в американском парламенте. По его словам, на этих закрытых встречах, где часто присутствует дискредитировавшая себя Виктория Нуланд, на законодателей оказывают психологическое давление и убеждают в необходимости поддерживать Киев. 7 декабря 2023 Tucker Carlson Network

Такер Карлсон: администрация Байдена никогда не признается, что поддержка Украины обернулась трагедией Американцев уверяли, что финансирование Украины поможет Зеленскому победить Путина и спасёт Европу, однако теперь очевидно, что всё это было неправдой, отмечает Такер Карлсон в очередном выпуске своей программы Tucker on X. Администрация Байдена не хочет признавать, что её действия ослабили США и погубили целое поколение украинцев. Вместо этого американские власти требуют отправить ещё 60 миллиардов долларов олигархам на Украине, возмущается журналист. 6 декабря 2023 Tucker Carlson Network

Конгрессвумен Грин: политики США финансируют Украину ради собственной выгоды, пока американцы живут в нищете Тот, кто не желает финансировать Украину, автоматически становится врагом Вашингтона и лишается спонсоров, заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в интервью Такеру Карлсону. Она не понимает слепого стремления политиков помогать Киеву, в то время как американцы едва сводят концы с концами. Сегодня правительство США заботится о своём «51-м штате» больше, чем обо всех других, вместе взятых. 1 декабря 2023 Tucker Carlson Network