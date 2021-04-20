«Не надо было слушать Кэмерона» — Юнкер рассказал о своих ошибках в истории с брекситом

В интервью британской газете The i бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер признался, что сожалеет о стратегии, выбранной им в преддверии брексита. Экс-чиновник рассказал, что доверился премьер-министру Великобритании того времени Девиду Кэмерону, который просил не вмешиваться в дебаты вокруг выхода из ЕС в Соединённом Королевстве. По убеждению собеседника издания, брексит был решением, идущим вразрез с историей и результатом «промывки мозгов» британскому обществу.