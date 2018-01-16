The European: спрос Европы на российский газ достиг рекорда, несмотря на санкции Несмотря на санкции ЕС, торговля газом между Россией и Европой достигла в 2017 году рекордных показателей, пишет The European. Однако для того, чтобы избежать «возможного политического давления» со стороны Москвы и «монополиста газопроводов» — «Газпрома», Брюсселю следует задуматься об «утолении энергетического голода» с помощью новых технологий, прежде всего сжиженного газа, отмечает издание. 16 января 2018 The European

Немецкий политик: «Российская агрессия» для НАТО как глоток свежего воздуха Благодаря «агрессии России против Украины» НАТО окрепло и находится в хорошем состоянии, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Политика Владимира Путина доказала, что Россия – не «региональная держава», а один из главных политических игроков. В то же время ее экономика очевидно перенапряжена, а ВВП страны – меньше, чем в Италии, напомнил немецкий дипломат. 24 октября 2016 The European