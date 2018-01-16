The European
The European: спрос Европы на российский газ достиг рекорда, несмотря на санкции
Несмотря на санкции ЕС, торговля газом между Россией и Европой достигла в 2017 году рекордных показателей, пишет The European. Однако для того, чтобы избежать «возможного политического давления» со стороны Москвы и «монополиста газопроводов» — «Газпрома», Брюсселю следует задуматься об «утолении энергетического голода» с помощью новых технологий, прежде всего сжиженного газа, отмечает издание.
Немецкий политик: «Российская агрессия» для НАТО как глоток свежего воздуха
Благодаря «агрессии России против Украины» НАТО окрепло и находится в хорошем состоянии, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Политика Владимира Путина доказала, что Россия – не «региональная держава», а один из главных политических игроков. В то же время ее экономика очевидно перенапряжена, а ВВП страны – меньше, чем в Италии, напомнил немецкий дипломат.
European: Москва стала глобальным игроком вопреки надеждам США
Дешевая нефть должна была вызвать проблемы у Путина и лишить его «ресурсов на дорогие войны в Сирии и на Украине», пишет автор The European Вольфрам Ваймер. Но этим надеждам Вашингтона не суждено было сбыться, и Москва стала глобальным игроком, добившись «политических успехов» в Европе и на Ближнем Востоке.