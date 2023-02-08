Seymour Hersh

«Сказал, что сделает — и сделал»: американский журналист рассказал, как администрация Байдена подорвала «Северные потоки»

Диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» подготовили и осуществили американские спецслужбы и военные по прямому распоряжению президента США Джо Байдена, выяснил известный американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш. Как пишет Хёрш в своём блоге на Substack, анонимный источник, знакомый с ходом планирования операции, сообщил ему, что подготовка подрыва стартовала ещё до начала российской СВО на Украине — и американские власти приложили особые усилия к тому, чтобы их причастность к операции не стала достоянием общественности.