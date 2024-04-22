Немецкий журналист: западным репортажам об Украине больше не верят из-за предвзятости и непрофессионализма их авторов

Немцы теряют доверие к СМИ и тому, как они описывают реальность. Особенно это касается репортажей об Украине, утверждает известный журналист Патрик Бааб. Журналисты перестали соблюдать нейтральность, перестали проверять факты, принимать все аспекты во внимание. В интервью Overton Magazin Бааб приводит пример с репортажами из Донбасса: немецкие журналисты не ездят туда, не проверяют факты, слепо транслируют пропаганду НАТО, а если и случаются исключения, то такие репортажи подвергаются жёсткой критике.