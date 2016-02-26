Obserwator Polityczny: Когда Путина обвиняют, ему завидуют Кажется, в любой точке мира все знают, кто такой Владимир Путин. Западные СМИ выставляют президента России в крайне негативном свете, но здравомыслящему человеку ясно, что за этим кроется обыкновенная зависть. А еще попытка мобилизовать общество, придумав ему врага, пишет Obserwator Polityczny. 26 февраля 2016 Obserwator Polityczny

Obserwator Polityczny: С Россией Запад ведет себя как «экономический террорист» Вводя санкции в отношении России, Запад настолько просчитался, что теперь не знает, как выйти из этой авантюры, не потеряв лицо. Ему так и не удалось поставить Россию на колени и сломить российский народ, а признаться в своих ошибках и отменить санкции в один день просто не представляется возможным, пишет Obserwator Polityczny. 8 декабря 2015 Obserwator Polityczny

Obserwator Polityczny: Западные СМИ встали на защиту турецкого преступника Шокирующее и хладнокровное нападение Турции на российский самолет нарушило все международные нормы. Но «свободная» западная пресса называет это «самообороной», ведь речь идет о союзнике по НАТО, пишет Obserwator Polityczny. Хорошо еще, что Россия ведет себя в этой ситуации исключительно сдержанно, пишет Obserwator Polityczny. 27 ноября 2015 Obserwator Polityczny

OP: В случае войны с Россией Польшу «защитят» ядерной бомбой В отместку за нежелание Польши принять у себя беженцев Германия блокирует создание полноценной европейской обороны. А между тем НАТО нечем защитить поляков от российской угрозы. В случае войны союзники просто нанесут ядерный удар по польской территории, чтобы уничтожить наступающего противника, делает вывод автор. 20 ноября 2015 Obserwator Polityczny

Obserwator Polityczny: Запрет полетов - расчетливый и подлый шаг Киева Украина все более погружается в темную ночь национализма, прибегая к любым ухищрениям, чтобы навсегда разорвать связи своих граждан с Россией. Недавний запрет на авиасообщение служит той же цели. И ничего, что это решение бьет по интересам самих украинцев, - до них официальному Киеву, как всегда, нет никакого дела, отмечает Obserwator Polityczny. 28 октября 2015 Obserwator Polityczny

Obserwator Polityczny: Запад развяжет резню, лишь бы остановить Россию Совсем скоро наступит «афганизация» войны в Сирии и резня, которой мир еще не видел. Ведь на Западе, а в особенности в США, не хотят признать Россию в качестве лидера и сверхдержавы. А значит, следует ожидать нового витка той «опосредованной войны», что уже идет на украинской и сирийской территориях, пишет Obserwator Polityczny. 15 октября 2015 Obserwator Polityczny

Obserwator Polityczny: Через пять лет европейцы сами побегут в Сибирь Мягкотелые политики Европы неспособны справиться с небывалой напастью - потоком мигрантов, хлынувших в их страны. Пройдет еще несколько лет, и европейцы сами побегут из своих домов - но уже в Россию. Даже сейчас многие видят в ней оплот спокойствия и порядка и втайне мечтают о приходе «вежливых людей», пишет Obserwator Polityczny. 11 сентября 2015 Obserwator Polityczny

Observator Polityczny: Россия без Запада обойдется, а вот он без нее - никак Несмотря на явную враждебность Запада, Москва демонстрирует исключительно миролюбивую политику и не сжигает за собой мосты. А теперь, в очередной раз загнав себя в ловушку на Ближнем Востоке, западный мир может спастись лишь благодаря доброй воле России, пишет Obserwator Polityczny. 8 сентября 2015 Obserwator Polityczny

OP: Стараниями Яценюка кредиторы крепко подумают, а давать ли Киеву деньги Даже если Арсений Яценюк призвал Россию снизить госдолг Украине в шутку, будущие кредиторы и инвесторы хорошо подумают, прежде чем вступать с Украиной в долговые отношения. Ведь ни Ельцин, ни даже Ленин не позволяли себе списать долги предыдущего государственного строя, напоминает Obserwator Polityczny. 31 августа 2015 Obserwator Polityczny

OP: Пока поляки страдают от санкций, Украина торгует со своим «агрессором» В то время как многие поляки теряют работу из-за того, что лишились российского рынка, украинские «жертвы агрессии» как ни в чем не бывало торгуют со своим «агрессором», пишет Obserwator Polityczny. Грузовики сплошным потоком идут в «оккупированный» Крым, а украинские олигархи и даже их президент имеют в России бизнес. Все говорит о том, что европейские политики лгут своим избирателям, и их надо призвать к ответу, отмечает автор. 14 августа 2015 Obserwator Polityczny