New Statesman: решить корейский кризис Трампу поможет звонок в Кремль Если Дональд Трамп действительно хочет решить корейскую проблему, то он должен договориться об этом с Владимиром Путиным, считает обозреватель New Statesman Изабелл Хилтон. По её мнению, именно Москва, а не Пекин, поддерживает более тёплые отношения с Пхеньяном и поэтому способна повлиять на Ким Чен Ына. 22 августа 2017 New Statesman

New Statesman: отмена санкций не спасёт экономику России Россия ждёт от Запада отмены антироссийских санкций, но они не помогут российской экономике выйти на высокие темпы роста, пишет New Statesman. По словам журналиста издания, предприниматели боятся коррупции и рейдерских захватов в России и даже за правосудием обращаются в иностранные суды, а без инвестиций и развития бизнеса экономический рост в стране будет ограниченным. 31 января 2017 New Statesman

New Statesman: Горбачев смог покончить с СССР, но не с водкой Водка традиционно поддерживает не только русский стоицизм, помогая «залить» все горести, но и российскую экономику, пишет New Statesman. Поэтому попытки последнего советского лидера Михаила Горбачева «отлучить» сограждан от привычного напитка показали, что даже «коммунизм оказался менее устойчивым», чем водка, говорится в статье. 2 марта 2016 New Statesman

New Statesman: Украина теперь для России отрезанный ломоть «Гибридная война» Владимира Путина на Украине позволила кристаллизоваться новой украинской идентичности, считает New Statesman. Однако спустя полтора года российский лидер нехотя признал, что его попытка удержать Украину в сфере влияния Москвы провалилась, и стал сворачивать военные действия на Донбассе. Из-за этого украинские олигархи могут начать почивать на лаврах и бросить реформирование страны, опасается издание. 10 февраля 2016 New Statesman

New Statesman: Сохранение Крыма в России для Путина дело личное Крым никогда не должен был покидать состав России, пишет британский журналист Джон Симпсон в New Statesman. А теперь, когда Владимир Путин вернул его, главная задача президента - любой ценой отвлечь внимание Запада от важнейшего полуострова провокациями на Украине и в Прибалтике. Ведь, по мнению Симпсона, потеря Крыма для Путина будет означать конец карьеры. 30 марта 2015 New Statesman

New Statesman вычислил главного противника Путина Российская оппозиция из сетевого движения превратилась в «культ личности Навального», поскольку средний класс в Москве соскучился без харизматичного политического лидера, утверждает аналитик New Statesman. Российская власть в борьбе с Навальным тоже изменилась – она стала более «репрессивной, ксенофобской и гомофобской», добавляет он. 5 сентября 2013 New Statesman