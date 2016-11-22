New Eastern Europe: Поладить с Россией у Трампа почти нет шансов Автор статьи в New Eastern Europe перечислил семь причин, по которым предполагаемая перезагрузка отношений США и России у Дональда Трампа не получится. Например, между державами накопилось слишком много разногласий, а новому президенту придется работать с республиканцами, которые традиционно настроены агрессивно в отношении Москвы. 22 ноября 2016 New Eastern Europe

NEE: Лукашенко пустил женщин в парламент, потому что их он не боится По результатам недавних выборов в белорусский парламент прошли два кандидата от оппозиции, и оба они – женщины, что для Белоруссии при правлении Лукашенко крайне необычно. Журналист New Eastern Europe делает вывод, что оппозиция нужна белорусскому президенту для переговоров с Западом, а из всех оппозиционных кандидатов он выбрал женщин без политического опыта, потому что, по его мнению, они не смогут угрожать его власти. 19 октября 2016 New Eastern Europe

New Eastern Europe: Путин сделал ставку на мужественность и не прогадал Перед приходом Путина к власти, российских мужчин обвиняли в нерешительности и безответственности, но теперь в России культивируется образ военного-героя и традиционной гетеросексуальной семьи. Центром этой системы стал сам президент, который управляет нацией, как отец – своей семьей, пишет New Eastern Europe. Впрочем, как будет развиваться ситуация после Путина, издание предсказать не решается. 12 октября 2016 New Eastern Europe

New Eastern Europe поведал, что ждет Россию после Путина Основная угроза для власти российского президента Путина исходит не от народных масс, а его окружения в Кремле, считает New Eastern Europe. Автор статьи Марсель ван Херпен полагает, что силовики могут осуществить «мягкий переворот». При этом главными претендентами на пост главы государства станут секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников и глава президентской администрации Сергей Иванов. 1 августа 2016 New Eastern Europe